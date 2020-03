Municipales : vers une quadrangulaire à Mulhouse au 2e tour

À Mulhouse, quatre candidats se qualifient pour le 2nd tour des élections municipales : Michèle Lutz, Loïc Minery, Lara Million et Christelle Ritz.

La maire sortante Les Républicains de Mulhouse (Haut-Rhin) Michèle Lutz termine largement en tête du 1er tour des élections municipales du 15 mars. Elle obtient 33,66% des suffrages exprimés. Quatre listes se qualifient pour la 2e tour. La liste d'union des écologistes et de la gauche, avec à sa tête Loïc Minery, réalise un bon score, avec 21,96% des voix. Elle devance Lara Million, investie par la République en marche et ses 20,13% des voix. Une autre liste se hisse au second tour : celle de Christelle Ritz pour le Rassemblement national (12,07%).

La liste sans étiquette de Fatima Jenn, qui termine à 7,93%, est en mesure de négocier de fusionner sa liste avec une autre. Deux listes ne dépassent pas la barre des 5% : celle de Romain Spinali (2,35%) et la liste Lutte ouvrière de Julien Wostyn (1,86%).