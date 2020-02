Municipales : Vikash Dhorasoo veut "faire respirer les Parisiens" en supprimant les Jeux olympiques

Candidat sur la liste "Décidons Paris", soutenue par La France Insoumise, le footballeur Vikash Dhorasoo veut s'engager contre les discriminations. Il demande également plus d'espaces verts et l'annulation des Jeux olympiques qui auront lieu dans la capitale en 2024.

Invité de la matinale de France Bleu Paris ce mercredi 26 février, l'ancien footballeur Vikash Dhorasoo est candidat aux élections municipales de la capitale, sur la liste "Décidons Paris", une liste soutenue par La France Insoumise avec la conseillère municipale du 20e Danielle Simonnet. Une manière pour l'ancien footballeur de concrétiser son engagement politique contre les inégalités et les discriminations.

"Je suis bien placé dans le 18e y'en a énormément. Il y a un 18e fait pour les touristes et les gens aisés et un 18e fait pour les gens déjà précaires et qu'on veut précariser encore plus." Et il porte dans son cœur deux mesures. La première : construire un parc dans son arrondissement. "C'est l'endroit où il y a le moins d'espace vert par habitant au mètre carré donc c'est vraiment un scandale : c'est l'endroit où les Parisiens respirent le moins bien et c'est encore une discrimination parce que c'est là on où va bétonner encore plus alors que les habitantes et les habitants réclament un parc. Y'a plein d'endroits pour en faire notamment à la friche Ordener."

La deuxième mesure qu'il souhaite mettre en place, "c'est évidemment de casser le contrat avec la Sodexo, car nos enfants mangent mal. C'est de la malbouffe, industrielle, agro-alimentaire, la Sodexo s'enrichit sur le dos de nos enfants. Nous reconstruirons des cantines dans les écoles, on refera du bio, du local et du sain. Il faut re-cuisiner sur place, ce sera moins cher. Le maire actuel a prolongé le contrat alors que les parents se mobilisent. C'est un scandale, je pense qu'il faut arrêter de voter pour ces gens-là et choisir le changement."

Annuler Paris 2024

Une autre mesure soutenue par Vikash Dhorasoo fait beaucoup réagir : le candidat veut annuler les Jeux olympiques qui auront lieu dans quatre ans à Paris. "On ne veut pas des Jeux olympiques, on pense que c'est une fête des multinationales, une catastrophe écologique et sociale, ce sera la fête de la consommation, la fête de la publicité." Et l'ancien sportif déplore qu'à l'occasion, on prévoit de construire beaucoup d'infrastructures, "alors qu'on est à un moment où il faut mettre des espaces verts, faire respirer les Parisiens."

"Tous les J.O. ont toujours été des catastrophes financières à l'arrivée", affirme-t-il, en citant l'exemple des Jeux olympiques de Denver, aux Etats-Unis annulés par référendum. "Pourquoi ce serait trois-quatre personnes qui décideraient sur un coin de table ? Le peuple est souverain, on leur demande."