Municipales 2020 : Marie-Louise Fort réélue à Sens avec 50,1% des voix

La candidate Les Républicains et maire sortante de Sens, Marie-Louise Fort, rempile pour un second mandat, le troisième au total. Elle a été réélue au second tour des élections municipales avec 51,11% des voix. Au premier tour, elle était déjà arrivée largement en tête avec 39,16% des votes exprimés. "C'est une _grande satisfaction d'avoir fait le grand chelem_, lance Marie-Louise Fort. Nous sommes en tête dans tous les bureaux de vote malgré faible participation. Maintenant au travail".

Le candidat sans étiquette Laurent Moinet (classé à gauche sur l'échiquier politique) arrive en deuxième position avec 23,17% des voix. ll était déjà dans l'opposition municipale lors de la dernière mandature. Le candidat du Rassemblement National, Julien Odoul, arrive troisième avec 13,95%, juste devant le candidat divers-gauche et écologiste Matthieu Bittoun (12,77%).

Abstention record

Le scrutin reste marqué à Sens par une abstention record : seuls 31,89% des inscrits sur les listes électorales se sont déplacés pour aller voter. Ils étaient à peine plus nombreux au premier tour mi-mars, avec 35,16% de participation.

Un chiffre en chute libre par rapport aux élections municipales de 2014 : plus de la moitié des électeurs (51,89%) étaient allés voter à l'époque.