Municipales dans la Creuse : Jean-Baptiste Moreau, le député se présente à Montaigut-le-Blanc

Montaigut-le-Blanc, Creuse, France

Jean-Baptiste Moreau se présente en tant que conseiller municipal à Montaigut-le-Blanc. Le député de la Creuse l'annonce ce lundi 10 février 2020 sur sa page Facebook. Il y a vécu pendant trois ans entre 2006 et 2009, sa fille va à l'école dans cette commune de 400 habitants. Il se présente avec 10 autres colistiers sur la liste "Ensemble pour l'avenir de Montaigut", derrière la tête de liste Ludivine Prévot-Chatenet, thérapeute au CHS de La Valette à Saint-Vaury. Actuellement, c'est la seule liste connue qui se présente pour les municipales dans la commune.

Pas d'incompatibilité avec son statut de député

"En tant que député j'avais le droit de me présenter sur l'ensemble des communes de ma circonscription. Mais seules 3 avaient vraiment un sens à mes yeux : Aulon où est mon exploitation, Ceyroux ou j'habite et Montaigut Le Blanc qui est une commune où mon exploitation exploite une partie de ses terres et où j'ai de fortes attaches." déclare le député. En tant que parlementaire, Jean-Baptiste Moreau peut cumuler cette fonction avec celle de conseiller municipal.