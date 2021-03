Muriel Sauvegrain, figure du conseil municipal d'Orléans, démissionne

Élue au conseil municipal d'Orléans depuis 1995, ex première adjointe au maire, Muriel Sauvegrain, 48 ans, démissionne de son mandat de conseillère municipal. Elle siégeait dans l'opposition depuis juillet après s'être présentée sur la liste soutenue par LREM face à Serge Grouard, actuel maire LR.

Une page se tourne au conseil municipal d'Orléans : Muriel Sauvegrain démissionne de son poste de conseillère municipale. "Je compte me consacrer pleinement à ma vie professionnelle que j'avais mise de côté quand j'étais élue à Orléans", nous indique-t-elle, confirmant une information de Mag Centre.

Elle fut très proche de Serge Grouard

Muriel Sauvegrain, 48 ans, était élue depuis 1995 : après un mandat dans l'opposition au maire PS Jean-Pierre Sueur, elle intègre la majorité municipale autour de Serge Grouard, lorsque ce dernier remporte la Mairie d'Orléans en 2001 à la tête d'une liste d'union de la droite et du centre. Militante UMP, elle restera à ses côtés jusqu'en 2020, menant de nombreuses campagnes électorales à ses côtés, étant son assistante parlementaire de 2002 à 2008 et devenant adjointe de Serge Grouard à partir de 2008.

Muriel Sauvegrain (tout à gauche sur la photo) à côté d'Olivier Geffroy et Olivier Carré (entre autres), lors de la campagne municipale à Orléans en juin 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

Devenue première adjointe en 2015, lorsque Olivier Carré devient maire à la place de Serge Grouard, qui démissionne pour problèmes de santé, Muriel Sauvegrain s'éloigne de l'ex maire et choisit de rester avec Olivier Carré lors de la campagne des municipales fratricide en 2020 et est donc candidate sur la liste Orléans, naturellement soutenue par La République en Marche et le Modem.

Jusqu'à la brouille politique en 2020

La brouille avec son ancien mentor Serge Grouard, réélu maire en juillet 2020, sera totale : on se souvient de l'émotion de Muriel Sauvegrain au soir du second tour, le 28 juin dernier, au moment de proclamer les résultats à l'Hôtel Groslot (c'est à elle qu'était revenue cette tâche difficile, puisque le maire battu Olivier Carré avait démissionné le soir même et ne s'était pas présenté à la mairie).

Vincent Calvo la remplace au conseil municipal d'Orléans

Siégeant dans l'opposition depuis juillet dernier, Muriel Sauvegrain, qui avait été exclue des Républicains l'an dernier, décide donc de quitter le conseil municipal. "Je reste vivre à Orléans, j'aime toujours cette ville". C'est Vincent Calvo, dirigeant d'entreprise, ex premier adjoint à la Ferté Saint-Aubin (2014/2020) qui va lui succéder au sein du conseil municipal d'Orléans.

Serge Grouard a été réélu maire d'Orléans le samedi 4 juillet 2020 © Radio France - François Guéroult

Muriel Sauvegrain est par ailleurs vice-présidente du CNFPT, le centre national de la fonction publique territoriale, qui assure la formation des agents des collectivités locales, et déléguée régionale CNFPT Centre Val de Loire.