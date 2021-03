Musée d'Orsay-Giscard d'Estaing : l'Assemblée Nationale dit oui à l'idée du député mayennais Yannick Favennec

Une décision sera prise "dans les prochaines semaines" par le président Emmanuel Macron et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot

L'Assemblée nationale a demandé ce jeudi à l'unanimité que le nom de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, décédé en décembre dernier, soit accolé à celui des musées d'Orsay et de l'Orangerie à Paris. Une résolution en ce sens, non contraignante, émanant du groupe UDI, l'un des héritiers de l'UDF fondée par l'ancien chef de l'Etat, a été adoptée avec 91 voix pour et une abstention.

La proposition de résolution a été proposée par le député centriste de la Mayenne Yannick Favennnec. A l'issue du vote, le parlementaire s'est dit, sur twitter, "fier et ému. Un bel hommage à l'action de VGE".

Deux options existent désormais : ajouter le nom de Giscard à celui du musée ou renommer l'esplanade qui le jouxte. Une décision sera prise prochainement par Emmanuel Macron et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

La décision de transformer la gare d'Orsay en un musée avait été prise pendant le mandat de VGE à l'Elysée. L'établissement culturel est aujourd'hui une référence dans le monde entier et l'un des sites les plus visités de la Capitale.