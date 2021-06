Régionales en Occitanie : "On veut protéger ceux qui ont souffert et notamment les jeunes" , dit M.Martin (FI)

Myriam Martin, soutenue par la France Insoumise et le NPA, mène la liste "Occitanie Populaire" aux élections régionales en Occitanie. Elle était l'invitée de France Bleu Occitanie ce jeudi, au lendemain du débat sur France 3 en partenariat avec France Bleu qui rassemblait huit des neuf candidats.

France Bleu Occitanie : Myriam Martin, vous menez la liste soutenue par la France Insoumise, est ce que vous craignez de perdre des électeurs suite aux propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon ?

Myriam Martin : Ecoutez, il s'agit d'élections régionales. Je m'appelle Myriam Martin et pas Jean-Luc Mélenchon. Je pense que cet incident et cette manière aussi de traiter l'incident a peut être fait durer la polémique. Un peu trop longtemps, donc, elle est derrière nous. Nous, on a la tête dans la campagne, dans le guidon. Et on va répondre surtout sur le fond.

Mais que répondez-vous aux électeurs insoumis qui ont peut-être été choqués ? Ça peut être légitime par ces propos de Jean-Luc Mélenchon, qui a insinué que les actes terroristes comme ceux de Merah à Toulouse se déroulaient toujours à l'approche de l'élection présidentielle pour influencer le scrutin...

D'abord, ce que je réponds, c'est que l'on a toujours été auprès des victimes. Je suis Toulousaine, je me souviens de mars 2012 et de ce moment terrible. Et je peux comprendre que des proches, des familles, des victimes aient pu être choqués. Je l'entends tout à fait. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est qu'il il n'y avait pas du tout de volonté de choquer qui que ce soit et, de fait, de dire tout simplement qu'on instrumentalise souvent au delà de l'affaire Merah. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité. Moi, j'ai été effrayée par l'attitude de beaucoup de dirigeants politiques qui se sont saisis des thèses de l'extrême droite pour faire campagne. Et je pense que c'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, il faut expliquer que l'on n'est pas obligé de courir après le Front national ou après l'extrême droite en général pour pouvoir faire campagne et que ce qui est important, c'est les idées, notamment dans cette campagne régionale.

Autre événement quand même, qui forcément vous fait réagir le youtubeur toulousain Papacito a été mis en ligne. Une vidéo dans laquelle on voit des hommes tirer sur de potentiels électeurs de la France insoumise. Il dit que c'est de l'humour... Que lui répondez-vous ?

Non, mais on ne peut pas faire de l'humour en expliquant qu'on est pour tuer des gens, des militants de gauche. Je pense que ce n'est pas du tout de l'humour parce que c'est relatif à un climat qui est malsain depuis des mois et des mois, qui est entretenu avec des idées d'extrême droite qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très, très grave. Je trouve d'ailleurs un peu triste qu'une partie de la classe politique ou une grande partie de la classe politique ait été muette sur le sujet. On sera dans la rue à Toulouse, à 14 heures, samedi pour dire non aux idées d'extrême droite et pour dire oui à nos droits et libertés. Voilà, c'est la réponse que nous on fait. Mais je pense que ce climat est inquiétant et qui devrait inquiéter au plus haut lieu. Et que ce n'est absolument pas normal.

On vote le 20 juin pour le premier tour des élections régionales en Occitanie. Elle ressemblerait à quoi la Région gouvernée par des anticapitalistes ?

Alors, je rappelle que cette liste est portée par la France insoumise et GDS, la Gauche démocratique et sociale, qui est un groupe qui est issu du Parti socialiste. D'abord, cette Région ressemblerait à ce que nous avons dit. On a fait aussi parce que, je le rappelle, on est quelques élus insoumis sortants pendant six ans, c'est à dire une région plus solidaire, une Région qui serait tournée résolument vers la bifurcation écologique, c'est à dire un changement de braquet pour dire en gros, il nous faut développer les emplois et les métiers de demain. Il nous faut répondre à l'ensemble des besoins sociaux et à l'égalité sur les territoires parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il nous faut également aller vers une rénovation démocratique qui permette à nos concitoyens de pouvoir débattre et décider avec nous parce qu'ils sont privés souvent de toutes les décisions.

Comment être plus à gauche que la présidente socialiste sortante ?

Ce n'est pas très difficile parce que Mme Delga est, comment dire, d'une gauche très modérée comme elle le dit elle même d'ailleurs, ou d'une écologie très, très modérée. Ces politiques là ne sont pas suffisamment de gauche, voire pas du tout, voire très libérale. Elles sont très empreintes du libéralisme traditionnel qu'on retrouve malheureusement depuis trop longtemps à la tête de l'Etat ou à la tête des Régions. La première mesure que nous prendrons, c'est pour protéger ceux qui ont souffert et en particulier, je pense à la jeunesse. Ainsi, nous prendrons les mesures suivantes : des mesures de gratuité pour la cantine scolaire pour les enfants qui touchent l'allocation de rentrée, mais aussi des mesures de gratuité pour les jeunes de 16 à 25 ans pour se déplacer en région parce que cela a un coût et parce qu'il faut absolument que les jeunes puissent se déplacer et vivre dans notre Région et qu'ils puissent le faire partout. Des mesures de gratuité aussi pour les précaires et les chômeurs. Et vous savez que l'on en a beaucoup dans notre Région avec la crise sociale qui est en train de sévir. Se déplacer pour s'informer ou chercher du travail, voilà des exemples de mesures que l'on prendrait, et on arrêterait tous les grands projets inutiles qui sont écologiquement désastreux et onéreux comme l'autoroute Toulouse-Castres ou l'extension du port, à Port-la-Nouvelle.