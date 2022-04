"On n'est jamais mort en politique": les sénateurs Les Républicains du Berry laissent passer l'orage

Deux claques. Les Républicains et le Parti Socialiste n'ont pas atteint les 5% au premier tour de l'élection présidentielle. Si le PS continue sa chute entamée en 2017, n'atteignant même pas 2%, rien ne prédisait un tel échec (4,78%) pour la candidate LR Valérie Pécresse. "Un échec cuisant, de la candidate certes, mais surtout collectif" admet la sénatrice LR de l'Indre Frédérique Gerbaud. "Nous sommes à un tournant. C'est, je dirais, l'éclatement de LR (...) il nous faut absolument faire le bilan, tirer les leçons de cet échec et nous reconstruire."

Quand on est au plus bas, on ne peut que remonter

Mais se reconstruire sur quelles bases ? Rémy Pointereau, sénateur LR du Cher, veut attendre la fin de la présidentielle et miser sur ce qu'il nomme la "deuxième mi-temps" : les législatives, en juin. "Notre honneur aujourd'hui, c'est de continuer à nous battre pour affirmer nos valeurs. On aura l'occasion de le faire pour (...) les élections législatives où nos candidats présenteront un projet courageux et réformateur, assure-t-il. Vous savez, quand on est au plus bas, on ne peut que remonter. L'avantage que nous avons, ce sont des personnalités sur le terrain qui sont connues et expérimentées. On a aussi de jeunes candidats qui représentent la relève."

Il y a ceux qui vont partir, il y a ceux qui sont déjà partis

Pour Frédérique Gerbaud en revanche, l'échéance des législatives est trop proche pour l'utiliser comme nouveau départ pour le parti. "Une reconstruction, ça ne se fait pas en un claquement de doigts" tranche-t-elle. Comptant sur l'ancrage territorial des Républicains pour limiter la casse sur les élections législatives, elle envisage une réflexion plus poussée après cette échéance. "Je ne peux pas vous dire à ce stade quand, comment, puisque l'urgence n'est pas là aujourd'hui (...) Ce travail doit se faire dans la sérénité, il prendra du temps, c'est une nécessité absolue pour pouvoir être à nouveau crédible. Il y a ceux qui vont partir, il y a ceux qui sont déjà partis." Fidèle d'une ligne qu'elle nomme "droite républicaine modérée", dans le sillage de Jacques Chirac ou encore Alain Juppé, Frédérique Gerbaud espère que ce sera celle choisie par Les Républicains pour se reconstruire.

Rémy Pointereau estime que "Emmanuel Macron a tué le PS, il veut maintenant tuer les Républicains." Ce qu'il ne parviendra pas à faire, assure Frédérique Gerbaud, pour qui "On n'est jamais mort en politique." Mais le format du parti traditionnel, mastodonte politique qui pendant longtemps s'est disputé -et partagé- le pouvoir avec le Parti Socialiste, ne semble plus possible. En attendant de le réinventer, Frédérique Gerbaud choisira "le bulletin Macron" pour empêcher "Marine Le Pen d'accéder à la présidence de la République." Sans pour autant en faire une consigne de vote pour ses électeurs.