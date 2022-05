"On n'ira pas la corde au cou avec LFI" : les ténors socialistes des Pyrénées-Orientales mènent la fronde

Selon l'accord national entre les différentes formations de gauche, le Parti socialiste fait chou blanc dans les Pyrénées-Orientales. Le PS ne présentera pas de candidat sous la bannière de la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) dans le département pour les législatives de juin prochain. Un candidat écologiste (EELV) sera présenté dans la 2e circonscription alors que les trois autres seront représentées par un insoumis (LFI). À l'échelle nationale, la fronde est menée par la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, qui refuse "la liquidation du Parti socialiste". Parmi les principales figures socialistes des Pyrénées-Orientales, une large majorité devrait la suivre. Un vote est organisé à la section départementale du PS, ce lundi soir, pour savoir s'il faut présenter un candidat dissident ou non.

Désaccord sur les idées

Le patron du PS dans les Pyrénées-Orientales, Alexandre Reynal, le dit assez clairement : il ne veut pas d'un accord avec La France Insoumise. Mais il précise les contours de cette insurrection : "On devrait présenter des candidats dans trois circonscriptions sur quatre. Il n'y en aurait pas dans la deuxième circonscription." Celle-ci avait été remportée par Louis Alliot, du Rassemblement National, et l'idée est de ne pas créer d'embouteillage si le RN a des chances de l'emporter. Alexandre Reynal sera d'ailleurs sur France Bleu Roussillon ce lundi matin, à 7h45, pour expliquer plus longuement sa décision.

On ne peut pas défendre des positions communautaristes - Ségolène Neuville, ancienne première secrétaire fédérale de la section catalane du PS

Le programme arrive en tête de gondole des divergences entre socialistes et insoumis. "Je voterai contre parce que je ne suis pas d'accord sur le fond avec La France Insoumise", explique Ségolène Neuville. L'ancienne patronne du Parti socialiste des P-O pointe la position de LFI sur l'Union Européenne : "Ce mouvement défend des positions sur l'Europe qui ne me conviennent pas : il prétend être pour l'Europe, mais veut remettre en cause les traités. Le PS a participé à construire l'Europe et le réalisme en politique consiste à ne pas proposer des choses irréalisables."

Les élus insoumis dans les P-O, je ne les connais pas ! Donc la pilule est difficile à avaler - Robert Olive, ancien député PS et maire de Saint-Féliu-d'Amont

Robert Olive va aussi s'opposer à cet accord ce lundi soir. Le maire de Saint-Féliu-d'Amont et ancien député PS assure qu'il "restera toujours un socialiste humaniste, laïque et droit dans [ses] bottes". La laïcité pose aussi problème pour Ségolène Neuville. "Il y a parfois de la complaisance avec le communautarisme et nous, au Parti socialiste, on a toujours eu une vision de la laïcité qui se démarque. On ne peut pas défendre des positions communautaristes", tonne l'ancienne secrétaire d'État.

Un accord jugé trop rapide et centralisé

Pour Robert Olive, le problème est aussi au niveau local. Il rappelle qu'il n'est "pas un frondeur, mais un défenseur des valeurs et du passé du Parti socialiste catalan. Les élus insoumis dans les P-O, je ne les connais pas ! Donc la pilule est difficile à avaler." Il estime que cet accord est allé trop vite sans que les conditions soient réunies pour une ligne commune. "Une affaire décidée par quelques-uns à Paris. Je suis pour le rassemblement, mais à condition qu'il soit mûri", regrette l'élu.

C'est pas parce qu'on a fait 1,7% qu'il faut nous mépriser et mépriser nos électeurs - Pierre Aylagas, ancien député-maire PS d’Argelès-sur-Mer

S'il a été la cheville ouvrière de l'accord des partis de gauche entre eux, Jean-Luc Mélenchon cristallise aussi les tensions. Le leader de La France Insoumise, fort de ses 21,95% à la présidentielle, ne fait pas l'unanimité dans son ancienne famille politique. Ségolène Neuville charge à nouveau : "Je suis aussi en désaccord avec sa façon de se comporter et sa conception des institutions et de la République. Il y a une remise en cause permanente de l'ordre établi et un appel à la désobéissance civile à travers des manifestations violentes et en quelques sortes un appel à la violence."

Certains élus socialistes y voient même une sorte de revanche de la part de Jean-Luc Mélenchon envers la formation qu'il a quittée en 2008. Robert Olive dénonce même "une inélégance totale. Il y a quatre circonscriptions dans les Pyrénées-Orientales et aucune pour le PS. Cet accord nous a totalement fait disparaître." Pierre Aylagas, ancien député-maire PS d’Argelès-sur-Mer, reprend de concert : "Ce n'est pas parce qu'on a fait 1,7% qu'il faut nous mépriser et mépriser nos électeurs. On n'ira pas pieds nus et la corde au cou avec La France Insoumise."

"On a déjà été exclu une fois !"

Les élus socialistes qui suivent le mouvement auraient le doigt sur la couture du pantalon. C'est en tout cas ce que pensent et regrettent certains socialistes dissidents dans les Pyrénées-Orientales. Rappelons que le bureau national du parti avait annoncé que les frondeurs candidats seront exclus. "Je n'ai pas peur du tout", répond Alexandre Reynal. Le patron du PS dans les P-O poursuit : "Moi-même, j'ai déjà été exclu deux fois du Parti socialiste, notamment à l'époque de Georges Frêche. On finira par être réintégré." Une gageure entièrement soutenue par Pierre Aylagas qui pouffe même quand on lui pose la question.

À noter que ce lundi soir, les 700 militants socialistes des Pyrénées-Orientales sont invités à assister à cette réunion du PS à Saint-Féliu-d'Amont. En revanche, seuls les 67 membres de la Commission exécutive fédérale (CEF) pourront voter pour ou contre l'accord avec La France Insoumise et les autres formations de gauche.