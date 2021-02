Nabil Hedar, jeune militant landais, reçoit une lettre de menace : "tu mérites de crever"

Nabil Hedar, jeune militant montois, a reçu samedi matin une lettre de menace dans sa boîte aux lettres : "Tu mérites de crever, tu n'as pas honte?", accompagné d'un dessin d'une croix gammée. Le militant a saisi son avocate et compte porter plainte.

Samedi 20 février, le jeune militant landais Nabil Hedar a reçu une lettre de menace dans sa boite aux lettres. Une lettre indiquant : "Tu mérites de crever, tu n'as pas honte?". Sur la même lettre, une croix gammée est dessinée. L'auteur de la lettre poursuit avec d'autres menaces : "J'ai les adresses de ta famille." Le militant montois compte déposer plainte.

La voiture de son frère rayée, les pneus crevés

Nabil Hedar, candidat aux prochaines élections départementales, a posté dans la foulée un message sur Facebook. Il explique avoir saisi immédiatement son avocate, Katy Mira. "Mon avocate déposera plainte dès lundi matin, directement auprès procureur de la République de Mont-de-Marsan", confie le militant.

Le candidat confie à France Bleu Gascogne que la voiture de son frère a été rayée et les pneus ont été crevés quelques jours auparavant. "Le lien semble évident", explique l'avocate, qui rédige actuellement le courrier destiné au procureur de la République.

C'est un message extrêmement difficile à lire quand on est un jeune qui s'engage

Nabil Hedar lui avoue ressentir une certaine inquiétude : "J'ai trouvé cette lettre dans la boîte aux lettres, sans enveloppe. C'est un message extrêmement difficile à lire quand on est un jeune qui s'engage pour le territoire et qui ne veut que le bien de ceux qui y habitent."

"On cherche à m'atteindre parce que je parle fort, mais je vais me battre. Les gens n'ont tellement pas de vie qu'ils se croient dans des films ou des séries, moi ça me désole. Ces gens là ne peuvent pas empêcher la jeunesse de s'engager", conclue le candidat montois.