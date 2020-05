Nadia Pellefigue confirme les discussions avancées avec Archipel Citoyen pour les municipales à Toulouse

Deuxième tour des élections municipales en juin ou à l'automne, les candidats négocient en coulisse depuis plusieurs semaines. À Toulouse, la gauche sait qu'elle doit s'unir pour espérer battre le maire LR sortant Jean Luc Mouenc arrivé en tête du 1er tour (36%). La socialiste Nadia Pellefigue, arrivée troisième (18%), négocie avec le leader d'Archipel Citoyen qui a enregistré 27% des voix au premier tour. La candidate et vice-présidente de la Région Occitanie était l'invitée de France Bleu ce mercredi matin.

France Bleu : Vous négociez avec l'écologiste Antoine Maurice (Archipel Citoyen) pour faire barrage à Jean-Luc Moudenc. Vous acceptez de le rejoindre?

Nadia Pellefigue : Les discussions sont en cours, je suis une femme de dialogue, j'ai toujours été favorable au rassemblement mais mon objectif et l'objectif politique ne doit pas être de faire barrage à qui que ce soit. Bien sûr je ne suis pas d'accord avec le bilan qui est insuffisant, manque d'ambition, manque d'égalité. L'ambition sera d'autant plus importante après cet épisode de crise dont j'espère nous sortirons rapidement.

" J'ai toujours été favorable au rassemblement [...] il n'est pas fait, nous y travaillons"

Nadia Pellefigue : Le rassemblement doit donc permettre d'être utile aux Toulousains, il n'est pas fait, nous y travaillons. Il doit s'assortir d'une vision commune, d'un partage de responsabilités également pour pouvoir mettre en oeuvre ensemble les dispositifs, les solutions que nous proposons aux Toulousaines et aux Toulousains.

France Bleu : Le Conseil scientifique n'est pas contre la tenue du deuxième tour en juin prochain, ça vous inquiète d'imaginer qu'on va se retrouver en nombre dans les bureaux de vote ?

Nadia Pellefigue : Ça ne m'inquiète pas davantage que je suppose ça interroge nos concitoyens. Au soir du 15 mars, avant même la publication des résultats, j'avais exprimé que je trouvais catastrophique la manière dont le gouvernement avait décidé de maintenir ce premier tour dans ces conditions.

" Je m'interroge sur la manière de faire campagne dans une période comme celle-ci"

Nadia Pellefigue : Indépendamment des données scientifiques que je ne maîtrise pas davantage que tous les français et je refuse de m'improviser commentateur scientifique comme on l'a vu de nombreuses fois ces dernières semaines, je m'interroge sur la manière de faire campagne dans une période comme celle-ci. Je crois qu'à l'évidence la priorité de nos concitoyens ne sera pas tout à fait là et j'ai peur que ça abîme la démocratie locale.

France Bleu : Mais les maires sortants expliquent qu'il est complexe pour eux de prendre des décisions sans êtres sûrs d'être réélus.

Nadia Pellefigue : Une ordonnance permet aux maires - et c'est heureux - de prendre une décision pour la continuité des affaires, on voit d'ailleurs que des décisions ont été prises. Je connais des communes où des budgets ont été adoptés et débloqués pour pouvoir être utile notamment à l'économie pendant la crise. Il n'y a pas de bonne solution dans une période de crise, il faut premièrement assurer la protection de nos concitoyens et deuxièmement vous le savez je tiens beaucoup à la démocratie locale, à la force des territoires pour apporter des solutions et je voudrais que cette démocratie ne soit pas abîmée. Je crains que la faiblesse de la participation du 15 mars puisse être de nouveau le cas en juin.