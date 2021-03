Najat Vallaud-Belkacem, candidate socialiste pour les élections régionales, testée positive au Covid-19

Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale et actuelle tête de liste du Parti Socialiste pour les prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes vient d'être testée positive au Covid-19. Elle l'a annoncé ce lundi sur son compte Twitter.

"En dépit de ma vigilance, je viens d'être testée positive au Covid-19." Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation sous François Hollande et actuelle tête de liste du Parti Socialiste pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé ce lundi soir sur son compte Twitter qu'elle était positive au coronavirus.

La candidate a aussi annoncé qu'elle allait s'isoler pendant 10 jours, alors qu'elle venait d'effectuer son premier déplacement de campagne ce weekend dans les Alpes. Samedi, elle s'est rendue en Isère à l'Alpe du Grand Serre et à Lavaldens pour rencontrer les acteurs de la montagne.

Najat Vallaud-Belkacem avait officiellement annoncé sa candidature aux prochaines élections régionales mi-mars, comme tête de liste du Parti Socialiste, de Cap Écologie, du Parti radical de gauche, et de la gauche républicaine et sociale. Le scrutin aura lieu les 13 et 20 mars.