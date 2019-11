Le débat d’orientation budgétaire pour le budget 2020 discuté en conseil municipal à Nancy ce lundi. A un peu plus de quatre mois du premier tour des élections municipales, la transition écologique est plus que jamais d’actualité mais les magasins vides occupent aussi les discussions.

Nancy : budget 2020, transition écologique et commerces vides au menu du conseil municipal

Nancy, France

La transition écologique est au cœur du débat budgétaire ce lundi au premier étage de l’hôtel de ville de Nancy. Un budget «maîtrisé» avec des dépenses de fonctionnement en baisse tout comme les dépenses de personnel de la mairie mais un niveau d’investissement important assure l’adjoint aux finances, Michel Dufraisse, qui termine son quatrième mandat aux côtés d’André Rossinot et de Laurent Hénart. «Je m’attends à un débat très politique parce qu’il y a des élections dans quelques mois» assure l’homme des finances de la municipalité qui souligne l'effort écologique et estime que Nancy est une ville «historiquement minérale» mais que l’on met « du vert quand on peut le faire » en soulignant l’achat de 70 voitures électriques ou la poursuite du plan vélo.

Inertie et autosatisfaction

Du côté de l’opposition municipale, «la municipalité se gargarise d’écologie et en a plein la bouche mais il n’y a rien de concret et rien de nouveau pour la transition écologique : c’est de l’affichage et ça reste des petits pas» pour Areski Sadi qui siège aux côtés de Mathieu Klein au premier étage de l'hôtel de ville de Nancy.

Parmi les 33 points à l’ordre du jour, les subventions aux associations, l’attribution des primes de ravalement, la discussion des partenariats pour la Saint-Nicolas, mais aussi l’adhésion de la ville au club des managers de centre-ville, une structure qui regroupe les développeurs du commerce pour leur faciliter les contacts ou les accès aux différents salons commerciaux. L’occasion pour l’opposition municipale de dénoncer «l’inertie et l’autosatisfaction» en matière de commerce. Areski Sadi pointe du doigt les «rues abandonnées», notamment rue Saint-Dizier ou rue du Grand Rabbin Haguenauer depuis le départ de Tati.

Sylvie Petiot, rappelle que la municipalité ne cesse de travailler avec le recrutement d’un deuxième développeur de centre-ville et la première adjointe annonce la mise en place d’une taxe sur les commerces vacants d’ici 2021 à Nancy.

Les débats risquent d’être vifs et très politiques au conseil municipal ce lundi à 14H30 à un peu plus de quatre mois du premier tour des élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.