Nancy: des militants pro-Zemmour dégradent pendant la nuit l'université de Lorraine

Ce lundi matin, les étudiants du campus de lettres à Nancy ont découvert leur bâtiment dégradé par des militants d'extrême droite selon l'Université de Lorraine.

Intégrité physique des étudiants et personnels de l'Université menacée

Des débris de de verre ont été retrouvés un peu partout, une "menace pour l'intégrité physique des étudiants et personnels de l'établissement qui doivent les ramasser", affirme Charles Thomassin, conseiller municipal de Nancy à la vie étudiante.

Ça nous fait peur

Des affiches d'Eric Zemmour collées avec du verres pilées, et "c'est un première", se désole Tom Veloso. "Du collage d'extrême droite nous sommes habitués maintenant, mais avec un telle violence, c'est inédite ici à Nancy", témoigne le président de l'Unef à l'université de Lorraine.

En décembre dernier, des injures racistes antisémites et homophobes avaient déjà fait l'objet de plusieurs signalements à l'Université de Lorraine. Comme plusieurs étudiants, Tom Veloso craint pour sa propre sécurité : "Le problème de la fascisation, on le vit au quotidien à l’université. On a peur pour notre propre sécurité. Nous prenons même des mesures de précaution quand on rentre le soir!"

L'indignation semble unanime. Le président de l'Université de Lorraine annonce déposer plainte devant le procureur face à "cette dégradation inqualifiable de nos campus."

La ville de Nancy annonce poursuivre les mêmes actions, si de tels méfaits sont constatés dans le domaine public.