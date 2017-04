A Nancy, le meeting de François Asselineau a rassemblé près de 500 personnes

François Asselineau a tenu un meeting ce samedi au centre Prouvé de Nancy. Près de 500 personnes sont venues écouter le candidat à la présidentielle, favorable au "Frexit", la sortie de la France de l'Union européenne.

Le meeting de François Asselineau a commencé avec un peu de retard samedi, au centre Prouvé de Nancy. Puis, au bout de quarante-cinq minutes d'attente, le président de l'UPR (Union Populaire Républicaine) a fait son entrée. 500 personnes se lèvent alors comme un seul homme pour l'acclamer aux cris de "Asselineau, président".

Commence alors la "conférence" de François Asselineau. Pendant plus de deux heures, l'ancien énarque soutient à l'assemblée qu'il faut "lancer le processus de l'article 50 du traité européen" et faire sortir la France de l'UE. Voilà la mesure phare du candidat qui n'hésite pas à affirmer que l'Union européenne est "une dictature".

L'Union européenne, une "idéologie"

Citant pléthores d'articles de traités et se référant volontiers au général de Gaulle, François Asselineau refuse pour autant d'être qualifié de "nostalgique".

"Vous savez ce que veulent les Français ? Ils veulent vivent en démocratie. Et l'indépendance nationale c'est la démocratie. Maintenant si vous me dites que la France ne peut plus être indépendante, alors on modifie la Constitution", François Asselineau

Drapeaux français à la main, les 500 personnes acclament leur candidat aux cris d'"Asselineau, Président". © Radio France - Marie Roussel

Pour François Asselineau, comme pour ses partisans, l'Union européenne, c'est donc la cause principale des problèmes rencontrés aujourd'hui par les Français. L'un de ses soutiens, t-shirt à l'effigie de François Asselineau sur le dos et drapeau français à la main, affirme que "tous les jours ouvrables, une usine disparaît" à cause de cette institution. Selon lui, l'Union européenne est une "idéologie" selon laquelle "on est en train de mettre en pièce le pays".

Une campagne très active sur Internet

Nombreux sont les partisans qui ont connu le candidat sur Internet. C'est sur ce terrain là que François Asselineau fait germer ses idées de Frexit, à travers de longues conférences publiées en ligne. Seul, le candidat y déploie son argumentation. Ses militants et lui sont également très actifs sur les réseaux sociaux.

En 2012, le candidat n'avait reçu que 17 parrainages, à l'échelle nationale. Il en a reçu près de 55, rien qu'en Lorraine, cette année. Sur un total de 587.