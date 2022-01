Nancy : le prix du forfait post stationnement a doublé depuis le 1er janvier

30 euros au lieu de 15, voilà ce que le forfait post stationnement vous coutera si vous ne payez pas votre place de parking dans l'hypercentre de Nancy(zone T2) depuis le 1er janvier. En zone périphérique (T6), c'est plus du double, le tarif passe de 10 à 25 euros.

La majorité veut chasser la voiture du centre-ville

Si la décision votée lors du conseil municipal du 6 décembre dernier est presque passée inaperçue, elle a donné lieu à de vifs débats entre la majorité municipale et l'opposition. Pour Laurent Hénart, président du groupe Nancy Positive, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une chasse à la voiture dans le centre-ville "non seulement la majorité augmente le tarif du forfait post stationnement mais elle veut généraliser le stationnement payant dans toute la ville. Cela fait suite à la suppression des samedis à 2 euros, cela fait suite également à la suppression du parking gratuit offert par les commerçants à leurs clients, donc on voit clairement qu'il y a une chasse à la voiture qui s'organise mais le problème c'est que cette majorité n'offre même pas d'alternative et notamment en matière de transport en commun".

A Nancy, seuls 30% des automobilistes paient leur parcmètre

Des arguments que balaie Thomas Souverain, adjoint au maire délégué au territoire Centre et en charge également des grands évènements et du domaine public "je voudrais juste qu'on clarifie une chose" explique t-il "aujourd'hui, on n'augmente pas le prix du stationnement à Nancy, ce qui augmente c'est le prix des PV pour ceux qui n'ont pas payé donc ce que nous cherchons à faire ce n'est pas chercher à chasser la voiture du centre-ville mais on chasse les incivilités. Aujourd'hui seulement 30% des automobilistes paient leur parcmètre à Nancy alors que ce taux est de 60% dans d'autres villes de même importance. Cela signifie clairement que le tarif du forfait post stationnement à Nancy n'était pas assez incitatif".

La zone T2 (hypercentre) représente aujourd'hui 1945 places en surface et la zone T6 (périphérie) 6125 places. La ville compte également 32 parkings en ouvrage pour 7900 places.

Le contrôle, confié à une société privée (Streeteo) permet de vérifier environ 3000 voitures par jour.