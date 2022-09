Nancy : Mathieu Klein annonce des mesures pour lutter contre l'errance en centre-ville

Mathieu Klein veut en finir avec une forme de mendicité agressive dans le centre-ville de Nancy. Un phénomène qui a pris de l'ampleur ces derniers mois selon les commerçants qui dénoncent des alcoolisations massives sur la voie publique et un climat tendu aux abords des commerces.

Un problème que le maire de Nancy, Mathieu Klein, veut régler avec une réponse sécuritaire mais aussi sanitaire, comme il l'a expliqué ce mardi 6 septembre lors de sa conférence de presse de rentrée. Le maire socialiste rappelle qu'il a augmenté les effectifs de police municipale depuis son arrivée avec 78 agents d'ici la fin de l'année contre 63 il y a deux ans. L'objectif d'atteindre 100 policiers à la fin du mandat est toujours présent.

Un centre d'accueil et d'accompagnement pour personnes dépendantes à l'alcool

Plus spécifiquement, Mathieu Klein annonce la prise d'un arrêté dans les prochains jours pour interdire la vente d'alcool au delà de 20 heures dans la rue du grand rabbin Haguenauer qui est un lieu de regroupement de personnes en errance. Jusque là, la vente était possible jusqu'à 22 heures. Mais au delà de la réponse sécuritaire, Mathieu Klein annonce la création d'un centre d'accueil et de prise en charge de personnes dépendantes à l'alcool : "Il faut être ferme et fort sur la partie sociale et l'accompagnement sanitaire des personnes dépendantes. Il faut leur proposer des solutions d'accompagnement et de sevrage [...] Il n'y a pas de politique de tranquillité publique sans politique de santé publique engagé avec tout autant de moyens". Il s'agirait d'un lieu de consommation avec l'accompagnement de travailleurs sociaux et de professionnels de santé.