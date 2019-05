Nancy : un primeur offre 1 kg de fruits et légumes à ceux qui votent aux élections européennes

Nancy, France

Il n'en est pas à sa première opération de ce genre. Au marché central de Nancy, le gérant du primeur Uyar, dit "Lulu" propose aux clients qui vont voter aux élections européennes de ce dimanche 26 mai, de repartir avec 1 kg de fruits et légumes gratuits.

Une opération valable de dimanche à mercredi 29 mai, sur présentation de sa carte d'électeur tamponnée et sans obligation d'achat. Une bonne opération de publicité pour ce commerçant installé depuis plus de vingt ans, qui souhaite inciter les Nancéiens à aller voter.

Une tonne distribuée pour l'élection présidentielle

"On achète des fruits et légumes en plus pour les élections, explique "Lulu", Français d'origine turque. On peut repartir par exemple avec des pommes, des poires, des oranges..."

Une opération déjà mise en place par exemple pour l'élection présidentielle de 2017, ou encore les élections régionales de 2015.

"Pour la dernière élection présidentielle, on a offert une tonne de fruits et légumes, ajoute ce commerçant pro-européen. C'est un coût, mais ça m'a motivé parce que j'ai vu pas mal de jeunes venir. Je pense que certains sont contents d'aller voter. J'aime bien la politique depuis l'âge de quatre ans." Quand à l'abstention, qui pourrait passer la barre des 60% : "On va motiver les jeunes, c'est leur avenir !" espère "Lulu".