Nantes : 140 policiers municipaux et nationaux supplémentaires, les promesses de Darmanin et Rolland

A force de réclamer des moyens supplémentaires à chaque venue d'un membre du gouvernement, Johanna Rolland a fini par obtenir un geste du gouvernement. La venue du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ce jeudi, a été l'occasion de sceller un pacte, appelé "contrat de sécurité intégré". En échange du déploiement par l'État de 70 policiers nationaux supplémentaires à Nantes d'ici l'an prochain - 33 ont déjà été annoncés -, la maire de la sixième ville de France s'engage à recruter 70 nouveaux policiers municipaux d’ici 2023, dont 29 d'ici la fin de l'année.

La ville de Nantes va agrandir son centre de supervision urbain

"La sécurité est un sujet qui préoccupe tous les citoyens et les citoyennes, affirme Johanna Rolland. Mais une ville ne peut pas tout, vous le savez, monsieur le ministre, vous avez été maire." L'ex-premier édile de Tourcoing lui a répondu que depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, quelque 110 policiers nationaux supplémentaires sont arrivés dans la Cité des Ducs. Lors de la signature de ce contrat qui formalise le "un pour un", dixit Johanna Rolland, le successeur de Christophe Castaner a également promis de débloquer des fonds supplémentaires pour agrandir le centre de supervision urbain.

"La sécurité c’est ce qui fait une nation et un état, a martelé le premier flic de France lors de sa venue en Loire-Atlantique. La lutte contre le trafic de drogue et le maintien de l'ordre sont des compétences d’état et ça ne changera pas."