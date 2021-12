Nantes : 25 policiers municipaux supplémentaires recrutés l'an prochain

La mesure sera votée vendredi en conseil municipal : la ville de Nantes va poursuivre son recrutement de policiers municipaux et prolonger leur présence sur le terrain jusqu'à 2h du matin en collaboration avec la police nationale et les douanes.

La promesse avait été faite lors de la campagne des municipales en 2020 : créer 70 postes de policiers municipaux supplémentaires sur tout le mandat. L'équipe emmenée par Johanna Rolland, qui a également négocié avec l'Etat l'arrivée de 70 policiers nationaux dans le même laps de temps selon le principe du "un pour un", va franchir un pas de plus vers cet objectif l'an prochain.

Après l'arrivée de 29 policiers municipaux en 2021, 25 nouveaux recrutements seront votés en conseil municipal vendredi pour 2022. "Ça fait une capacité de présence renforcée, notamment sur le centre-ville en soirée qui est tout à fait visible et déjà appréciée par les commerçants et les habitants", explique Pascal Bolo, l'adjoint chargé notamment des questions de tranquillité publique. "La délinquance a déjà commencé à baisser, nous devons continuer dans ce sens, d'où ces recrutements à venir", poursuit le monsieur Sécurité de la ville.

Une présence étendue jusqu'à 2 heures du matin

Avec ces recrutements à venir, les policiers municipaux seront bientôt présents de manière systématique jusqu’à 2h du matin (contre minuit actuellement) pour mener des actions ciblées et coordonnées avec la police nationale et les douanes dans la lutte contre la drogue et les cigarettes de contrebande.

"Ça renforce leur capacité d’action, notamment la nuit et permet aux habitants de pouvoir vivre à Nantes la nuit en toute sécurité. Ce n’est pas encore gagné, mais on espère que ça va progresser dans ce sens-là", poursuit Pascal Bolo.

Tant qu’il y aura des consommateurs et des acheteurs il y aura des dealers - Pascal Bolo adjoint à Nantes chargé de la sécurité

Mais quand on fait remarquer à l'élu qu'il reste du travail, notamment dans le secteur de la place du Commerce, à la nuit tombée, Pascal Bolo répond : "Tant qu’il y aura des consommateurs et des acheteurs, il y aura des dealers. Tant qu’il y aura des personnes qui se laissent tenter par les cigarettes de contrebande, il y aura des gens pour leur en proposer. Il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. En tout cas nous, nous prenons les nôtres, et nous prenons à bras le corps la question de la sécurité nocturne dans le centre-ville."