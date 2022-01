Nantes : 3000 personnes présentes au meeting "immersif" de Jean-Luc Mélenchon

3.000 personnes participent ce dimanche après-midi au meeting "immersif" de Jean-Luc Mélenchon à Nantes. Accompagné d'images tournantes à 360 degrés et de parfums diffusés dans la salle, le candidat de la France Insoumise développe son programme pour la présidentielle.

C'est une première mondiale. Après les meetings en hologramme lors de la campagne présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon se réinvente. Pour l'élection présidentielle de 2022, le candidat de La France Insoumise propose ce dimanche 15 janvier un meeting "immersif" au parc des expositions de Nantes.

Un cube géant

De 14h à 16h, 3.000 personnes sont regroupées dans un cube géant de 50 mètres de largeur, six mètres de haut. Sur les quatre murs du cube, sont diffusées des images à 360 degrés. Des images et des ambiances changeantes au fur et à mesure du discours.

Avant l'arrivée du candidat à la présidentielle, Clémentine Autain, députée LFI, s'est exprimée à la tribune, accompagnée de membres du Parlement de l’Union populaire pour parler de plusieurs thèmes : la lutte contre le racisme, les luttes féministes, les luttes pour la justice sociale et les combats écologiques.

Autre nouveauté du meeting, deux parfums aux essences différentes sont diffusés à plusieurs moments-clés du discours de Jean-Luc Mélenchon. Une partie "olfactive", singulière qui ajoute encore à la nouveauté.

Quatre grands thèmes

Jean-Luc Mélenchon est donc venu à Nantes présenter un spectacle inédit en terme de sons, de lumières et d'odorat, mais aussi et avant tout pour détailler plusieurs détails de son programme, à savoir les chapitres concernés à la mer, à l'espace et à la révolution numérique.