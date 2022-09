Nantes : abandon de l'Arbre aux Hérons, les réactions politiques

L'annonce ce jeudi de l'abandon du projet d'Arbre aux Hérons à Nantes a suscité une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux et de la part de certains élus de la métropole. La maire de la ville et présidente de la Métropole a expliqué en conférence de presse que "c'est le choix de la raison" et qu'elle l'a fait "dans l'intérêt des Nantaises et des Nantais" constatant des complications juridiques et une explosion de la facture.

Retrouvez ci-dessous quelques unes des réactions :

Laurence Garnier, chef de file de la droite au conseil municipal et sénatrice LR

"Tout ça pour ça… Après plusieurs années d’études, d’effets d’annonce, de concertations de façade et plusieurs millions d’euros d’argent public dépensés, l’arbre aux hérons se finit dans un échec retentissant qui était malheureusement prévisible pour notre ville. Sans budget, sans majorité politique, sans adhésion de la population, c’est un nouvel aveu de l'incapacité de la maire de Nantes à mener les projets qu’elle a elle-même décidés."

Valérie Oppelt, chef de file du groupe "Renaissance" (ex LaREM) au conseil municipal :

Johanna Rolland s'accroche aux branches, c'est le résultat de son amateurisme dans l'étude juridique du projet, l'explosion des couts de la matière première ne peut pas être une excuse, sinon on arrête tous les projets".

Mahel Coppey cheffe de file des écologistes à la ville et à la métropole

"Nous saluons une décision courageuse, il s'agissait d'un projet insensé, face aux urgences écologistes et sociales auxquelles nous sommes et allons être confronté. Lancer la construction d'une attraction faite de 1900 tonnes d'acier dans une carrière en plein soleil ça paraissait absurde. C'est la victoire du bon sens."

Julie Laernoes députée EELV et ancienne élue au conseil municipal et à la métropole de Nantes

''Cet abandon était inéluctable. L’Arbre aux Hérons a été un désaccord profond dans la majorité dès le mandat précédent, où les écologistes n’ont cessé de rappeler l’incohérence de ce projet face aux urgences climatiques et sociales. Son coût faramineux, son montage financier bancal et sa vision obsolète de la culture ont eu raison de lui. C'est une bonne nouvelle pour notre territoire."

Margot Medkour ancienne candidate à la mairie pour "Nantes en commun"

"Alors que le monde brûle, la seule ambition de Johanna Rolland était de construire un parc d'attractions dans des conditions légalement douteuses pour attirer toujours plus de touristes. Comme pour le YelloPark ,(NDLR : projet avorté de construction d'un nouveau stade de foot) il s'agit d’une fuite face aux affaires politico-financières davantage que d’une remise en question d’une politique catastrophique, du point de vue écologique, social, démocratique."

Matthieu Annereau, conseiller métropolitain et conseiller municipal de St Herblain (Renaissance)"

"Il s’agit ici du second fiasco pour Nantes après celui du stade de foot YellowPark. Piégées par leur manque de sérieux budgétaire, leur manque de transparence, leurs désaccords politiques internes Johanna Rolland et son équipe emmènent notre territoire dans le mûr. Je demande que le coût des études investi à fonds perdus nous soit communiqué. On ne peut sans cesse, au gré de ses alliances, de ses humeurs, jouer indéfiniment avec l’argent des contribuables."

Anthony Descloziers, maire PS de Sainte-Luce-sur-Loire

"La décision d'abandonner le projet d'arbre aux hérons prise par Johanna Rolland est raisonnable et était la seule issue possible dans le contexte économique que nous connaissons".