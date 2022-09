Nantes abandonne son gigantesque projet d'Arbre aux Hérons

Imaginez une immense sculpture en acier de la forme d'un arbre dont les branches serviraient de chemins piétonniers et sur lesquelles seraient perchés des oiseaux. Voilà ce qu'est l'Arbre aux Hérons, un projet imaginé par la Compagnie La Machine, conçu par Pierre Orefice et François Delarozière. Cette œuvre d'art monumentale de 35 mètres de haut devait voir le jour dans l'ancienne carrière Misery au cœur d'un parc public au pied de la butte Sainte-Anne. Mais l'Arbre aux Hérons devrait en rester à l'état de projet. Selon l'opposition, la maire PS de Nantes renonce à sa réalisation. Johanna Rolland doit le confirmer ce jeudi à l'issue d'une réunion de deux heures avec les élus du conseil municipal.

Trop cher, trop risqué

Initialement, le budget de ce projet avait été estimé à 35 millions d'euros, financés aux deux tiers par la collectivité. Mais au fil des ans et notamment avec l'explosion des prix des matières premières, la facture s'est envolée pour atteindre plus de 52 millions d'euros puis, désormais, 80 millions ! Une somme jugée bien trop coûteuse.

Depuis, une autre épine s'est glissée dans le talon (d'Achille) de l'Arbre aux Hérons, c'est le cadre juridique du projet, qui aurait également joué dans l'abandon du projet. Les services de l'État ont relevé des fragilités. De son côté, l'association Anticor (lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique) a fait part de ses doutes sur un marché passé entre la Métropole et un cabinet d'avocats.

Aucun consensus

Preuve que ce dossier commençait à s'enliser et faute de consensus politique, la délibération a été ajournée lors du conseil métropolitain de décembre 2021. Depuis, elle n'a jamais été remise à l'ordre du jour. En 2020, le financement de cette œuvre s'était également invitée dans la campagne des élections municipales.

Les premiers croquis de l'Arbre aux Hérons ont été dessinés en 2000 par ses concepteurs. Sept ans plus tard, une branche prototype était fabriquée par la Compagnie La Machine, elle est depuis exposée à l'entrée des nefs de l'île de Nantes, à côté du grand Eléphant. Plusieurs prototypes d'animaux et d'insectes sont aussi visible dans la galerie des Machines et à côté des nefs.