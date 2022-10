Nantes boycotte à son tour la Coupe du monde de foot au Qatar

Comme avant elle Paris, Lyon, Marseille, Lille ou encore Rennes, la ville de Nantes annonce ce jeudi matin qu'elle va boycotter la Coupe du monde de foot au Qatar. C'est-à-dire qu'elle ne diffusera pas les matchs sur écrans géants comme elle avait pu le faire lors de la dernière Coupe du monde en 2018 ou lors de la finale de la dernière Coupe de France entre le FC Nantes et Nice.

Dans un communiqué, la mairie explique avoir pris cette décision en raison du "scandale écologique de cette Coupe du monde avec ces stades à ciel ouvert climatisés, construits dans des conditions de travail insoutenables qui ont conduit à un nombre de victimes considérable" mais aussi face à la nécessité d'économiser l'énergie.

Il était impossible de faire comme à l'habitude

"Nantes aime les sportives et les sportifs, du monde professionnel et amateur, mais pas à n’importe quel prix", affirme Ali Rebouh, adjoint en charge du sport. "Nous avons considéré qu’il était impossible de faire comme à l’habitude et nous avons pris la décision de ne pas installer d’écran géant pour cette édition".