Nantes : des heurts lors de la manifestation contre Marine Le Pen et Emmanuel Macron

Environ 300 personnes manifestent ce jeudi après-midi à Nantes contre les deux qualifiés pour le second tour de la Présidentielle. Les forces de l'ordre ont répliqué aux jets de projectiles avec des gaz lacrymogènes.

Environ 300 personnes ont répondu, ce mercredi après-midi à Nantes, à l'appel à manifester lancé sur les réseaux sociaux. Le mot d'ordre est le même qu'au soir du premier : un rassemblement contre Marine Le Pen et contre Emmanuel Macron, les deux qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Et, comme dimanche soir, des heurts ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les fumigènes ont répondu aux jets de projectiles.

Le cortège s'est d'abord élancé dans une atmosphère tendue mais calme d'après notre reporter sur place.

A Nantes la manif "Ni Macron ni Le Pen vient de débuter. Les organisateurs parlent de 400 manifestants. pic.twitter.com/udeEJcYoZa — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 27, 2017

Les manifestants ont traversé le centre-ville : rue de la Marne, rue de Strasbourg, Préfecture, cours des 50 otages et Bouffay. Ils ont perturbé la circulation des tramways et des bus.

C'est à la fin du défilé que les heurts ont éclaté, quand les forces de l'ordre ont demandé aux manifestants de se disperser. Les gaz lacrymogènes ont répondu aux jets de projectiles. Une personne a été interpellée.

Manif Nantes. La police fait usage de lacrymos cours des 50 otages. pic.twitter.com/Y1YhC5EL8c — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 27, 2017

[#Manifestation] 300 manifestants place du bouffay #Nantes -prise de paroles en cours- 1 interpellation pour jets de projectiles sur #police pic.twitter.com/MPVboWB94A — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) April 27, 2017

Le défilé s'est terminé place du Bouffay, où les manifestants ont déposé leurs banderoles avant d'appeler à se joindre à la manifestation de lundi prochain.