Nantes : "Du pouvoir, des homards... mais surtout de l'écologie !" (F.de Rugy)

Interrogé sur le titre de son livre, François de Rugy répond : "C'est une forme d'humour. Il faut garder le sens de l'humour quand on a subi des difficultés et des épreuves". Le député de Loire-Atlantique et ancien ministre de l'Ecologie revient dans les 30 premières pages de son livre sur l'épisode de l'affaire des homards révélée par Médiapart en 2019. S'en est-il remis ? Francois de Rugy répond sur France Bleu Loire Océan : "Oui, du point de vue personnel ce n'est pas un accident de la route ou la perte d'un proche. Il faut garder le sens de la mesure. Après c'est sûr que c'est quelque chose qui, à un moment, m'a véritablement abattu politiquement. C'était le but d'ailleurs alors que j'avais de hautes responsabilités".

EELV, Nicolas Hulot...

Dans son livre, François de Rugy porte un regard très critique sur le parti Europe Écologie-Les Verts : "Ils sont dans une course a la radicalité comme si c'était le tout ou rien et souvent l anti tout". A propos de Nicolas Hulot, Francois de Rugy explique que quand il lui a lui succédé au ministère, il a trouvé des dossiers en cours, des annonces qui étaient faites et qui n'étaient pas forcément suivies d effets et j essaye d expliquer dans ce livre que l'écologie, plus que des annonces, plus que des slogans simplistes, c'est de l action avec de la réalisation. "Du pouvoir, des homards... mais surtout de l'Ecologie !" est publié chez Plon.