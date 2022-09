Nantes : Jean-Marc Ayrault avait rencontré la reine Elizabeth II

Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes et ancien Premier ministre avait rencontré la reine Elizabeth II, à deux reprises, en 2012 et 2014. Il raconte ces deux moments.

Jean Marc Ayrault avait rencontré la reine d'Angleterre, il y a 10 ans, au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. L'ancien maire de Nantes venait d'être nommé Premier ministre. La rencontre avait eu lieu à Buckingham Palace avec toutes les délégations internationales. Jean-Marc Ayrault raconte : "Une trompette annonçait l'arrivée de la reine, de son mari, du prince Charles et Camilla. Après un bref discours, elle a tenu à aller saluer, en prenant le temps, toutes les délégations présentes, plusieurs centaines de personnes. _Elle m'a parlé en français_, m'a posé quelques questions. Elle savait que je venais d'être nommé Premier ministre depuis peu de temps, et c'était un moment émouvant et impressionnant de voir cette dame, avec beaucoup de simplicité et en même temps avec beaucoup d'autorité, représentant l'histoire de l'Empire britannique, et qui nous saluait avec empathie".

2014, le diner au Palais de l'Elysée en l honneur de la Reine Elizabeth II

Jean-Marc Ayrault avait revu Elizabeth II en 2014, lors d'un diner d'Etat au moment du 70e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944. L'ancien Premier ministre raconte : "C'était toujours cette ambivalence qui nous impressionnait. On connaissait son rôle, sa présence dans l'histoire, 70 ans de règne, et on voyait une femme à la fois simple et en même temps d'une grande autorité et d'une grande puissance morale. Une personne de cette ampleur historique impressionne mais lorsque j'ai échangé avec elle, elle avait une telle simplicité. On pouvait se faire un monde de saluer la reine d'Angleterre mais en fait, c'était très simple".

"Sans doute qu'il faut imaginer autre chose"

Est-ce que vous diriez que plus rien ne sera comme avant ? Jean-Marc Ayrault répond : "Je crois que les temps changent, les sociétés changent. Elle était quand même très imprégnée d'histoire et _ce sera très différent pour son successeur_, son fils. Sans doute qu'il faut imaginer autre chose. Je ne dis pas que les Anglais sont prêts à passer à la République".