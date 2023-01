Nantes : "L'écologie peut tout à fait être joyeuse" affirme la maire Johanna Rolland

La maire (PS) de Nantes et présidente de Nantes métropole faisait sa rentrée sur France Bleu Loire Océan ce vendredi matin. Elle promet une année 2023 axée sur l'écologie, la sécurité et l'innovation pour la ville de Nantes. Et évoque aussi son rôle au sein du Parti socialiste.

SECURITE

Trois mois après la tempête qui pointait la ville de Nantes comme nouvelle capitale de la délinquance en France : "Les choses s'améliorent, j'ai obtenu de l'Etat 70 policiers supplémentaires, nous continuons de recruter des policiers municipaux, (il y en aura 235 à la fin du mandat) et d'installer des caméras de protection, il n'y en avait aucune lors de mon élection en 2014, il y en aura 250 à la fin de ce mandat. La sécurité, je le redis, est une priorité absolue. Il reste un maillon de la chaine : la justice nous avons besoin de moyens au tribunal de Nantes, je vais continuer à me battre."

SOBRIETE

Critiquée pour avoir renoncé au projet de l'arbre aux hérons, pour avoir sacrifié les illuminations traditionnelles de Noël, pour renoncer aux ressources publicitaires en démontant des panneaux et supprimant l'affichage sur les tramways Johanna Rolland dément vouloir faire de Nantes une ville triste : "L'écologie peut tout à fait être joyeuse. L'écologie doit être sociale. Dans nos cantines on propose plus de 50% de produits bio et locaux, on va développer le covoiturage, renouveler les rames de tramway, planter des arbres, renoncer à la pub c'est un choix : il est essentiel de protéger nos enfants d'une forme d'hyper consommation dont one pourra plus mettre un panneau de pub à 50 mètres d'une école ou d'un collège, c'est citoyen, éducatif et écolo."

PARTI SOCIALISTE

Johanna Rolland formera un tandem à la direction du PS avec Olivier Faure si l'actuel premier secrétaire est reconduit. "Il n'est pas question d'être absorbé ou fondu par "La France Insoumise", en revanche, face au risque de voir arriver au pouvoir le "Rassemblement national". "Il nous faut une alternative de gauche, solide, structurée. Anne Hidalgo (ndlr : dont elle fut la porte parole à la présidentielle) ou encore Pascal Bolo (son adjoint à Nantes) font d'autres choix, mais une fois que les militants auront tranché, il faudra se rassembler pour se battre contre la réforme des retraites et de l'assurance chômage et pour reconstruire une gauche qui regarde vers l'avenir.

"Vu notre score à la présidentielle, un peu de lucidité ne fait pas de mal"

"Je ne suis pas "insoumise" et je ne compte pas le devenir mais il faut savoir se rassembler car quand on a fait le score qu'on a fait à la présidentielle, je ne crois pas qu'on puisse vraiment se permettre de s'éparpiller, un peu de lucidité ne fait pas de mal.