Nantes : la crise plombe les dépenses de la ville

"Il n'y a plus de gras, on est à l'os". C'est par ces mots que l'adjoint aux finances de la ville de Nantes, Pascal Bolo, a expliqué que l'heure était plus que jamais aux économies. Il a tenu ces propos ce lundi lors de la conférence de presse de présentation du débat d'orientation budgétaire qui se déroulera vendredi 9 décembre. Le budget, marqué par une hausse des dépenses de 7,5%, sera voté en début d'année prochaine. Ce budget 2023 s'inscrit dans un contexte difficile, "la visibilité est pire que d'habitude" a déclaré Pascal Bolo en préambule de son exposé.

Forte hausse des dépenses

L'inflation qui dure depuis des mois et qui va encore durer a des conséquences sur les dépenses de la collectivités, les prix de l'alimentaire pèsent sur les cantines scolaires et cette hausse (entre 10 et 20%) ne sera pas répercutée sur les familles. Voilà un exemple de l'envolée des dépenses, mais il y en a d'autres notamment en matière d'énergie. La facture d'électricité de la ville de Nantes devrait passer de 5,5 millions d'euros en 2022 à 8 millions l'an prochain, soit une hausse de 43%. Par ailleurs, la masse salariale devrait exploser l'an prochain, "une augmentation à deux chiffres" prévient Pascal Bolo. Pour partie c'est la conséquence de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires imposé par l'Etat mais c'est aussi dû au recrutement de nouveaux agents.

Pas de hausse d'impôts

Pour faire face à cette envolée des dépenses, la maire PS de Nantes exclut une hausse de la fiscalité. Si la taxe foncière augmente de 7% l'an prochain, c'est la conséquence du relèvement des valeurs locatives décidé par l'Etat, ce n'est pas un choix de la ville rappelle Johanna Rolland. En revanche, Nantes appliquera la surtaxe d'habitation de 60% pour les propriétaires de résidences secondaires. A défaut de hausse d'impôts, ce sont donc des économies qui vont être engagées sur le fonctionnement de la machine municipale mais le détail n'a pas été dévoilé.

Maintenir le cap

La maire de Nantes souligne "la bonne gestion" des finances de la ville et annonce que, malgré les difficultés, elle maintient le niveau d'investissement prévu. Ainsi l'an prochain, 125 millions seront dégagés dont le tiers sera affecté aux écoles, 20 millions seront consacrés à l'entretien et la rénovation énergétique des bâtiments municipaux. Johanna Rolland a résumé ces orientations budgétaires autour de trois mots, "investir, protéger, économiser".