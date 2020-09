Nantes : la députée Valérie Oppelt menacée de mort

Le courrier est arrivé ce mardi midi à sa permanence à Nantes. La députée Valérie Oppelt (LREM) a reçu des menaces de mort dans une lettre manuscrite et anonyme d'une "violence inouïe avec des propos antisémites et des menaces de mort sur ma famille, sur moi, mes enfants" a-t-elle expliqué. "Un courrier mettant en cause mon engagement parlementaire et mon lien avec Emmanuel Macron et François Bayrou, avec des propos outranciers, des insultes et où il est question d'extermination" ajoute Valérie Oppelt qui précise "On a pris soin de ne pas trop toucher la lettre pour que les enquêteurs puissent travailler sur ce support."

L'élue a porté plainte et alerté le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, qui ne souhaite pas en rester là.

Trois autres députées de La République en Marche ont reçu récemment le même courrier.