Nantes : la droite dénonce la gestion opaque de la mairie et un gaspillage de l'argent public

Après les révélations autour d'importantes irrégularités dans les comptes de la société organisatrice du festival la Folle journée à Nantes, et une perquisition au Voyage à Nantes (VAN), l'opposition de la Ville de Nantes demande de la transparence ce vendredi. Elle s'inquiète de la gestion de plusieurs structures. "Cette fois, ce sont des piliers de la vie culturelle nantaise qui sont touchés. Derrière tout ça, ce ne sont pas qu'un directeur ou une directrice qui sont remis en cause mais tout le système de Johanna Rolland", annonce Laurence Garnier, conseillère municipale de Nantes et sénatrice de Loire-Atlantique.

Les Nantais ont le droit de savoir. - Laurence Garnier, conseillère municipale de Nantes

La maire de Nantes et présidente de la Métropole de Nantes est à l'origine de la prise de poste de la directrice du festival la Folle journée. Pour l’opposition, cela engage sa responsabilité. "C'est Johanna Rolland qui a installé Joëlle Kerivin dans une structure montée de toute pièce par la ville. Cela concerne directement et juridiquement en temps que présidente de la Métropole", ajoute Laurence Garnier. Elle demande également des comptes sur ces révélations : "On parle d'argent détourné. Combien ? La Métropole ne communique pas. Est-ce qu'il y a des complices ?".

Laurence Garnier, Sénatrice de la Loire-Atlantique et conseillère municipale © Radio France - NINA VALETTE

Devant la situation, la conseillère d'opposition demande "d'abandonner ou de mettre en pause le projet d'arbre aux hérons, tant qu'on n'y voit pas plus clair. Parce que nous avons des craintes que ces deux affaires ne soient que l'arbre qui cache la forêt".

L'opposition pointe du doigt l'IEA

Pour la droite, il faut aussi mettre le nez dans les comptes de l'Institut d'études avancées de Nantes. "C'est un organisme qui héberge des chercheurs internationaux, qui est une fondation reconnue d'utilité publique par l'Etat et qui se dit indépendante. Mais la gestion est très opaque", souligne Julien Bainvel, conseiller municipal de l'opposition avant d'ajouter : "C'est une fondation financée en grande partie par la ville de Nantes, qui attribue une subvention annuelle de 450.000 euros avec une mise à disposition de locaux, soit un total annuel de financement public de 1,2 million d'euros à l'IEA".

Nous avons décidé de saisir la Chambre régionale des comptes. - Julien Bainvel, conseiller municipal de l'opposition

En plus d'une gestion opaque, le conseiller met en cause la gestion politique de l'Institut. "Cette fondation est présidée par Johanna Rolland. Dans le conseil d'administration se retrouvent Jean-Marc Ayrault, Hélène Cazaux-Charles, ancienne conseillère de Manuel Valls au ministère de l’intérieur. C'est la femme de Jean-Luc Charles, directeur de la Samoa (société d’aménagement de la métropole ouest atlantique), une structure présidée par Johanna Rolland et dont la gestion laisse a désirer", énumère Julien Bainvel. "Il y a un certain nombre de connexions qui interrogent. Nous avons décidé de saisir la Chambre régionale des comptes pour qu'elle puisse éventuellement diligenter une enquête sur l'usage des fonds publics et la gestion de cette fondation."

Un exemple parmi d'autres. Pour l'opposition, la gestion de plusieurs structures comme la "Samoa , l'école des Beaux Arts, et Nantes Métropole Aménagement" posent question.

Réponse de la ville de Nantes

"Nauséabond, indigne et pathétique !", Répond, Bassem Asseh, 1er adjoint à la Ville de Nantes dans un communiqué. Face aux attaques de l'opposition, la municipalité parle de "méthodes éculées de la vieille droite nantaise, basées sur des amalgames et des contre-vérités."

L’opposition municipale, sous couvert de transparence, colporte des mensonges inventés de toute pièce dans un but strictement politicien - Bassem Asseh, 1er adjoint à la Ville de Nantes

Le 1er adjoint ajoute, "A partir d’une faute individuelle que la municipalité et le président de la SAEM La Folle Journée ont immédiatement sanctionnée et rendue publique en toute transparence, l’opposition municipale tente de jeter la suspicion sur l’ensemble des salariés des Sociétés d’économie mixte (SEM) qui exercent des missions de service public. Elle veut entacher l’image de l’IEA (Institut d’Études Avancées), établissement de recherche de haut niveau reconnu internationalement. Une analyse financière de la Direction Régionale des Finances Publiques a été commandée par le Préfet et la présidente de l'IEA et a été présentée aux membres du CA en toute transparence en janvier 2020".