Nantes : la maire Johanna Rolland dans la rue pour discuter avec les habitants

La maire de Nantes Johanna Rolland a organisé une rencontre avec les habitants, place royale, ce samedi 22 juin, entre 15 h et 17 h 30.

Johanna Rolland était sur la place royale, entre 15 h et 17 h 30, pour discuter avec les habitants. La maire de Nantes a notamment été interpellée par un collectif pour le transfert de l'aéroport et des gilets jaunes.

" De la politique politicienne"

Johanna Rolland n'a refusé aucun dialogue, mais a souvent discuté brièvement. Une dizaine de gilets jaunes étaient présents pour l'interpeller sur les armes des forces de l'ordre en manifestation. "Il faut interdire les LBD et les grenades de désencerclement", clame Houria, gilet jaune sur le dos. Elle veut que le maire de Nantes prenne position sur ce sujet. "On ne lui a demandé qu'une chose et on a eu le droit à, comme d'habitude, _que de la politique politicienne_", continue-t-elle.

Les membres du Coceta, le "collectif des citoyens exposés au trafic aérien" étaient là. Ils veulent, eux, que Johanna Rolland prenne position sur le futur de l'aéroport nantais. Le président du collectif, Joël Sauvaget, est déçu : "C'est toujours pareil, c'est un dialogue de sourd".

Question récurrente : la sécurité

Dans un contexte de tirs et de fusillades fréquents ces derniers temps dans la ville, la sécurité était un sujet omniprésent dans les discussions. _"_Ma fille a peur de sortir la soir, lance Jean, ingénieur, qui habite près de la place du Commerce. Il y a du bruit à nos fenêtres régulièrement le soir, jusqu'à 4 heures du matin. La situation est catastrophique."

Il y a une différence entre la sécurité, gérée par l'état, et la tranquillité, par la ville, note Johanna Rolland :"J'ai proposé au préfet qu'on puisse travailler main dans la main ; qu'on monte _un plan d'action renforcé sur le centre-ville_, le soir et la nuit. Les incivilités du quotidien, c'est à la police municipale de s'en occuper."