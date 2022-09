Nantes : la ministre Sarah El Haïry appelle à un moratoire sur les questions de sécurité

La secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse au sein du gouvernement Borne et élue d'opposition au conseil municipal de Nantes réagit au viol en pleine rue d'une Nantaise samedi matin. Elle dénonce le "déni" de la gauche sur la sécurité et appelle tous les acteurs à se mettre autour d'une table.

Quatre jours après le viol dont a été victime une femme de 40 ans, en pleine rue à Nantes, devant l'esplanade des machines, et au lendemain de la mise en examen de deux suspects, l'affaire prend une dimension politique. Invitée de France Bleu Loire Océan, ce mardi 27 septembre, la Nantaise Sarah El Haïry (Modem) conseillère municipale d'opposition et secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse dans le gouvernement Borne, dénonce le "déni" dont a fait preuve, selon elle, la gauche qui est aux manettes à Nantes depuis des décennies.

"La sécurité c'est aussi une volonté municipale" - Sarah El Haïry

"Il faut sortir du déni et sortir de la responsabilité que chacun se renvoie aujourd'hui. D'abord en soulignant que l'Etat a tenu ses promesses de créer 70 postes supplémentaires de policiers nationaux, ensuite en rappelant que la sécurité c'est aussi une volonté municipale. Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une police municipale renforcée, mieux équipée, plus de caméras de vidéosurveillance, il faut augmenter le budget municipal consacré à la sécurité" argumente l'élue nantaise qui réfute toute idée de récupération politique. "Je ne renvoie la responsabilité à personne en particulier, mais notre ville paye les conséquences d'un déni qui a duré beaucoup trop longtemps. Il est grand temps, si on veut retrouver un peu de joie, d'insouciance, d'attractivité aussi dans la ville, il faut que ça change."

Police, justice, Etat, élus locaux, commerçants, parents autour de la table

La ministre appelle donc tous les acteurs à se mettre autour de la table pour un "moratoire" : c'est à dire réunir la police, la justice, les responsables de l'Etat, les élus locaux, les commerçants et les parents. "Ce n'est pas normal que Nantes fasse la "Une" des chaines d'information uniquement pour parler des drames", conclut la ministre.