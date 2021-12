Nantes : la taxe foncière va augmenter de "7 à 8 euros" par mois dès l'an prochain

Le débat d'orientations budgétaires s'annonce animé ce vendredi au conseil municipal de Nantes, même si la séance se tiendra en visio compte tenu de la situation sanitaire. La municipalité met en avant sa politique "volontariste" avec un "programme d'investissement de 690 millions d'euros sur le mandat, dont 142 millions pour l'année 2022."

Mais pour financer la construction ou la rénovation d'écoles, de piscines, (extension de la piscine des Dervallières) de lieux d'accueil pour la petite enfance ou encore de maisons de quartier, la majorité de gauche et écologiste doit se résoudre à augmenter les impôts locaux. "Nous allons jouer sur la gestion de la dette, sur les taux d'intérêts qui sont très bas, mais en dernier ressort nous nous tournons sur les impôts, sachant que les taux n'avaient pas bougé depuis 2010" explique Bassem Asseh le premier adjoint qui "insiste sur les écoles et les piscines qui sont des projets visibles pour les nantaises et les nantais, c'est bien à cela que servira cet argent'.

7 à 8 euros par mois et par foyer

"La priorité est de répondre aux besoins des nantais par des services publics de proximité : l'éducation et la petite enfance, la transition énergétique, la culture, la proximité et ka nature en ville" voilà comment la majorité justifie cette mesure qui sera "de l'ordre de 7 à 8 euros par mois et par foyer" selon Bassem Asseh. La hausse proposée au vote sera d'environ 8 %, le taux définitif sera acté lors du conseil municipal de janvier au moment du vote du budget.

Une trahison des promesses de campagne - Valérie Oppelt (LREM)

Les oppositions ne sont pas convaincues par ces arguments. "C'est une augmentation considérable pour les nantais, au plus mauvais moment, alors que l'inflation est à environ 3%, que les prix de l'énergie s'envolent" déplore Laurence Garnier, chef de file de la droite et du centre. "Tout augmente, poursuit-elle, "puisqu'il faut ajouter la hausse du stationnement et l'augmentation prochaine du nombre de places payantes, la hausse des prix du périscolaire". Mêmes analyses et mêmes critiques chez LREM par la voix de Valérie Oppelt qui dénonce "une trahison des promesses de campagne de Johanna Rolland" et fustige une majorité "prisonnière des écologistes, de ces "anti-tout" qui font en sorte de stopper tous les projets, de stopper l'arrivée des entreprises et donc entrainent au bout du compte une baisse des recettes".

En réponse, la majorité martèle que cette hausse sera la seule du mandat. "Les oppositions votent tous nos projets et donc toutes les dépenses qu'ils entrainent mais ils refusent de voter les rentrées d'argent, c'est un peu facile" estime Pascal Bolo, l'adjoint chargé notamment des finances.