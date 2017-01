Nantes : le maire Johanna Rolland soutient Manuel Valls

Le maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland, a décidé de soutenir Manuel Valls à la primaire de gauche des 22 et 29 janvier. Pas d'accord sur tout avec l'ancien Premier ministre, elle considère néanmoins qu'il a l'envergure d'un homme d'Etat.

Le maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland, a choisi son candidat pour la primaire de la gauche des 22 et 29 janvier : c'est Manuel Valls. Elle considère que l'ancien Premier ministre a l'envergure d'un homme d'Etat, il a "la stature, l'énergie et l'autorité" écrit-elle sur son site internet. La présidente de Nantes Métropole voit aussi dans Manuell Valls le seul capable de qualifier la gauche pour le second tour de l'élection présidentielle.

Des désaccords mais un discours de vérité

Johanna Rolland qui sera l'invitée de France Bleu Loire Océan mardi à 8h15 reconnait qu'elle ne partage pas toutes les positions de Manuel Valls, "j'ai des désaccords, je les maintiens" ajoute t'elle dans un billet intitulé "mon soutien exigeant à Manuel Valls" avec qui elle avoue avoir des échanges francs et clairs. Si le maire de Nantes préfère Manuel Valls, c'est aussi parce qu'il a été maire, Johanna Rolland est convaincue que" l'avenir de la France s'invente dans les territoires".