Nantes : le patron du PS 44 compare à un "accouchement" les négociations entre Insoumis et Socialistes

Les négociations entre La France Insoumise et le Parti Socialiste avancent. Le chef des négociateurs socialistes Pierre Jouvet s'est dit ce mardi "à quelques pas d'un accord historique". "C'est un peu accouchement" commente Dominique Raimbourg, le premier secrétaire du PS en Loire-Atlantique. "Comme dans un accouchement, on espère que le bébé va bien se porter et en même temps les deux parents se disent : quelle va être ma place lors de l'arrivée de ce bébé. Il y a à la fois l'espoir et la crainte".

Combien de circonscriptions ?

Combien de circonscriptions pour le PS ? Le premier secrétaire de la Fédération du PS en Loire-Atlantique répond : "Le bruit qui court serait autour de 80, mais je n'ai aucune certitude" et combien en Loire-Atlantique ? Dominique Raimbourg répond : "deux, trois, et si vous me laissez aller, je dirai quatre". Le patron du PS 44 rappelle que "toutes les circonscriptions ne sont pas gagnables. Il y a des circonscriptions qui sont très difficiles et d'autres qui sont plutôt acquises à la gauche".