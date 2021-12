Nantes métropole : la collecte des déchets coûtera plus cher en 2022

Lors du débat d'orientations budgétaires qui aura lieu jeudi 9 décembre devant le Conseil métropolitain, une hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sera proposée pour les 24 communes de Nantes métropole. La TEOM va augmenter de 6% en 2022 a indiqué ce lundi Pascal Bolo, le vice-président chargé des finances. Il a ajouté que les taux de la taxe foncière resteront inchangés durant tout le mandat, c'est à dire jusqu'en 2026. Il n'y aura pas non plus de hausse de la fiscalité pour les entreprises.

Nouvelle taxe pour les ménages.

En revanche, les contribuables de la métropole verront apparaître une nouvelle taxe dès 2023, elle sera votée lors du prochain Conseil métropolitain, il s'agit de la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection des inondations). Elle représentera en moyenne 6 euros par an et par ménage. De nombreuses collectivités ont déjà mis en place cette taxe depuis 2018, année de sa mise en oeuvre.