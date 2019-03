Nantes : davantage de caméras de vidéosurveillance pour lutter contre l'insécurité

Nantes, France

Critiquée par l'opposition sur la hausse de l'insécurité dans les rues de Nantes, Johanna Rolland contre-attaque. "Il y a ceux qui parlent, font de la démagogie et ceux qui agissent", lance la maire de la ville. Un an après la mise en place de 104 caméras de vidéosurveillance, la majorité municipale a décidé d'en ajouter une trentaine supplémentaires, d'ici un an.

La pointe est de l’île de Nantes va être dotée de caméras de vidéosurveillance

Depuis l'ouverture du centre de supervision urbain (voir photo) en avril dernier, et l'installation de plus d'une centaine de caméras, les agents municipaux ont suivi plus de 1.400 éventements. "Ce n'est pas anodin, lance Didier Fillon-Nicolet, le directeur général en charge de la sécurité et de la tranquillité publique à la ville de Nantes. Ce sont des faits qui relèvent des violences faites aux personnes, des atteintes aux biens, du secours aux personnes. Ça permet aussi des interpellations d'individus qui sont ensuite déférés devant la justice."

Dès la fin 2019, une trentaine de caméras supplémentaires seront installées pour "ajuster le dispositif actuel" dans le centre-ville et les quartiers. Certains lieux qui ne disposaient jusqu'à présent d'aucune caméra vont être équipés. La première magistrate de la Cité des Ducs a d'ores et déjà confirmé que "la pointe est de l'Île de Nantes" allait être dotée de caméras. "Il est insupportable qu'un certain nombre de Nantais puisse dire qu'à cet endroit, à cette heure là, on sait qu'il y a du trafic", peste Gilles Nicolas, l'adjoint au maire en charge de la sécurité et de la tranquillité publique.

12 mats sur lesquels sont installés des caméras ont été sciés depuis leur mise en place. Ça nous conforte dans la pertinence des choix que nous avons fait. Ça dérange et nous allons continuer de déranger", affirme Johanna Rolland, la maire de Nantes.

Pour faire face aux attentes, la ville de Nantes a recruté 38 agents municipaux supplémentaires depuis 2014. Cela représente 3,8 millions d'euros investis depuis le début du mandat de Johanna Rolland, d'après les données fournies par la ville. De même, le budget de fonctionnement alloué à la sécurité et à la tranquillité publique augmente chaque année de 1,6 million d'euros.

39 policiers nationaux déployés dans le cadre de la police de sécurité du quotidien

Parmi les annonces faites ce mercredi, la maire de Nantes a confirmé que 39 policiers municipaux allaient arriver au mois d'avril dans le cadre de la police de sécurité du quotidien voulue par Emmanuel Macron. "Mais cela ne peut constituer qu'une première étape", prévient Johanna Rolland.

#Sécurité Depuis 2017, la police municipale s'est renforcée de 20 agents, soit 115 agents mobilisés à #Nantes. La hausse des effectifs a permis de former tous les policiers municipaux à des missions de proximité. Au total, cela représente 3084 patrouilles dans les 11 quartiers. pic.twitter.com/dW77xITFNK — Ville de Nantes (@nantesfr) March 27, 2019

"Cette police doit pouvoir contribuer à une présence sur le terrain, confirme la maire de Nantes. Nous, ça nous convient car notre maître mot est la proximité. Quand on a mis en place la maison de la tranquillité publique, on l'a fait en disant chacun son domaine de compétence mais il faut travailler main dans la main. La lutte contre le trafic d'armes et la lutte contre la grande délinquance ce n'est pas le rôle de la police municipale." Johanna Rolland en a profité pour remercier le préfet de Loire-Atlantique d'avoir accepté un plan d'action renforcé dans le centre-ville, le soir et la nuit.