Nantes : pourquoi l'Arbre aux Hérons est-il abandonné ?

Le gigantesque projet culturel et touristique d'Arbre aux Hérons ne verra finalement pas le jour à Nantes. L'abandon du projet a été annoncé ce jeudi matin par la maire de Nantes et présidente de Nantes métropole Johanna Rolland aux élus de la "commission trans-partisane" qui suivait l'avancée du dossier. La maire de Nantes a donné dans la foulée une conférence de presse pour expliquer sa décision au grand public : "un choix muri, réfléchi, un choix de la raison".

Voici les raisons évoquées par Johanna Rolland devant les élus :

Il y a d'abord des questions juridiques. Le droit français prévoit en effet que les œuvres d'art ne sont pas soumis à des appels d'offres, même lorsqu'elles sont commandées par des collectivités et financées par l'argent public. Or, pour ce projet d'Arbre aux Hérons, après une longue instruction par les services de la préfecture, l'Etat demandait que certaines parties du projet soient mises en concurrence. Ce n'était pas envisageable pour les artistes qui devaient concevoir le projet, Pierre Oréfice et François Delarozière, déjà concepteurs des Machines de l'île et de l'Eléphant. Une telle décision aurait par ailleurs mécaniquement entrainé un nouveau surcoût avec une maitrise d'ouvrage plus chère et l'entrée dans la boucle de nouveaux interlocuteurs.

Au delà de ce "caillou dans la chaussure", sont venues s'ajouter d'autres questions financières. Initialement budgété à 35 millions d'euros, le projet qui avait pris du retard, avait été réévalué récemment à 52 millions. Mais c'était sans compter le contexte économique actuel et l'inflation des matières premières. Les derniers chiffrages atteignaient 80 millions d'euros. Une facture bien trop lourde à assumer économiquement et politiquement dans une période où les appels à la "sobriété" se multiplient.

Enfin, sur le plan politique, le projet était contesté au sein même de la majorité municipale notamment par les alliés écologistes de la maire de Nantes. La délibération devait être votée lors du conseil métropolitain de décembre 2021. Ajournée en dernière minute, elle n'avait depuis jamais été remise à l'ordre du jour.

Reste la question des frais déjà engagés pour les études, ils sont estimés à 8.5 millions d'euros dont 4 millions pour le bestiaire déjà créé, et qui est visible aux nefs et sera quand même exploité. Par ailleurs les mécènes qui avaient participé au financement ne devraient pas être remboursés, ayant bénéficié des déductions fiscales au moment de leur don.