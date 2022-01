La ville de Nantes lance un appel à bénévoles pour tenir les bureaux de vote lors de l'élections présidentielle d'avril et des législatives de juin prochain.

Nantes recherche des bénévoles pour tenir les bureaux de vote des élections présidentielle et législatives

Le printemps sera électoral avec la tenue de l'élection présidentielle les 10 et 24 avril et des élections législatives les 12 et 19 juin.

À cette occasion la ville de Nantes lance un appel à bénévoles. En effet les opérations de vote nécessitent la mobilisation de nombreuses personnes. "Les électeurs nantais intéressés par cette expérience citoyenne, sont invités à se porter volontaire pour être membre d’un bureau de vote, _avant le 4 mars_" explique la mairie dans un communiqué.

Une affectation leur sera proposée et ils recevront un livret d’information sur l’organisation et les missions des membres des bureaux de vote. Ils seront ensuite invités à une réunion d’information avant le scrutin, organisée en fonction des conditions sanitaires.

Toutes les précautions et règles sanitaires qui seront en vigueur à la date du scrutin seront évidemment mises en œuvre dans les bureaux de vote pour assurer la bonne protection des bénévoles tout comme celle des électeurs.

Les personnes intéressées peuvent contacter le secteur élections de la mairie par téléphone : 02 40 41 1 06 ou par mail : elections@mairie-nantes.fr ou enfin en cliquant ici. www.metropole.nantes.fr/benevoles-elections