Nantes, Rennes, Bordeaux, Marseille, l’appel de 28 collectivités pour soutenir SOS Méditerranée

"Il s’agit de sauver des vies, sans distinction" : 28 collectivités lancent un appel dans une tribune publiée sur franceinfo.fr ce jeudi midi pour soutenir SOS Méditerranée et pour "affirmer collectivement l’inconditionnalité du sauvetage en mer". La Méditerranée est "la route migratoire la plus meurtrière au monde", rappellent les signataires, parmi lesquels figurent la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou encore le maire de Grenoble, Eric Piolle.

"Plus de 20.000 personnes ont péri noyées ces 6 dernières années en tentant de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune. L’Organisation internationale des migrations a dénombré 1.224 morts sur la seule année 2020, dont 848 sur l’axe reliant la Libye à l’Europe. Faute de témoins, le nombre de naufrages et de victimes est en réalité bien plus élevé", poursuivent-ils. "Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas".

Les signataires appellent "les villes, intercommunalités, départements et régions de France à soutenir SOS Méditerranée", en apportant "leur soutien moral et financier aux 3 missions poursuivies par cette association" : secourir les personnes en détresse en mer, protéger les rescapés et témoigner du "drame humain qui se déroule en Méditerranée centrale".

SOS Méditerranée, créée en 2015, a été labellisée "Grande cause nationale" par l'Etat en 2017. L'association a, ainsi, "depuis 5 ans, sauvé 31.799 personnes, avec l’Aquarius les premières années, puis avec l’Ocean Viking à compter d’août 2019". Mais l'année 2020 a été particulièrement "éprouvante", avec la suspension des missions de sauvetage, liées à la pandémie de Covid-19.

Les ports en Europe étaient fermés, mais "les départs depuis la Libye se poursuivaient". "Il s’agit de sauver nos valeurs et d’assumer la part qui est la nôtre" et tant que l’Union européenne n’assumera pas ses devoirs, "nous serons là pour nous mobiliser" et faire vivre SOS Méditerranée et "sa mission vitale de sauvetage en mer."

Les signataires de cette tribune

Anne HIDALGO, Maire de Paris ; Philippe GROSVALET, Président du Département de Loire-Atlantique ; Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie ; Georges MERIC, Président du Département de Haute-Garonne ; Michael DELAFOSSE, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole ; Serge DE CARLI, Maire de Mont-Saint-Martin, Président de la Communauté d'Agglomération de Longwy ; Cédric VAN STYVENDAEL, Maire de Villeurbanne ; Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président de la Région Bretagne ; Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Département du Finistère ; Bertrand AFFILE, Maire de Saint-Herblain ; Jean-Luc CHENUT, Président du Département d’Ille-et-Vilaine ; Pierrick SPIZAK, Maire de Villerupt ; David SAMZUN, Maire de Saint-Nazaire ; Thomas DUPONT-FEDERICI, Maire de Bernières-sur-Mer ; Martine AUBRY, Maire de Lille ; Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales ; Bertrand KERN, Maire de Pantin Grégory DOUCET, Maire de Lyon Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux Benoît PAYAN, Maire de Marseille Hélène SANDRAGNE, Présidente du Département de l’Aude Eric PIOLLE, Maire de Grenoble Nathalie APPÉRÉ, Maire de Rennes, Présidente de Rennes Métropole ; Hervé NEAU, Maire de Rezé ; Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault ; Alain LASSUS, Président du Département de la Nièvre ; Johanna ROLLAND, Maire de Nantes ; Pierre LAULAGNET, Maire d’Alba-la-Romaine.