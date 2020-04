Nantes : sans doute atteinte du coronavirus, la maire Johanna Rolland prolonge son confinement

Le maire de Nantes Johanna Rolland prolonge son confinement jusqu'à nouvel ordre car elle est sans doute contaminée par le Covid-19.Après plusieurs jours de "symptômes légers et manifestes", un diagnostic médical établi ce mardi confirme une forte suspicion de contamination.

La maire de Nantes Johanna Rolland prolonge son confinement jusqu'à nouvel ordre car elle est sans doute contaminée par le Covid-19. Un communiqué de la Ville de Nantes explique ce mardi qu'"après plusieurs jours de symptômes légers et manifestes, un diagnostic médical a confirmé aujourd'hui une forte suspicion de contamination au Covid-19" de Johanna Rolland. Egalement présidente de la métropole, elle avait décidé de travailler depuis chez elle depuis plus de deux semaines car sa fille présentait des symptômes du Covid-19. Un confinement qu'elle prolonge "conformément au principe de précaution sanitaire".

Une réunion de Conseil Municipal en visioconférence envisagée

En lien permanent avec ses équipes, l'Etat et les autorités sanitaires, elle continue à diriger la métropole de Nantes et la ville depuis son domicile. Johanna Rolland a réuni ce mardi en audioconférence, comme elle le fait deux fois par semaine, les représentants des groupes politiques de la majorité et de l'opposition pour faire le point. Elle les a notamment informés de son intention de convoquer un Conseil municipal en visioconférence, comme la loi le permet, d’ici la fin du mois d’avril.