Nantes : suivez le débat du second tour des élections législatives en direct sur France Bleu Loire Océan

France Bleu Loire Océan organise un débat ce mercredi, à partir de 8h10, avant le second tour des élections législatives dimanche 18 juin. Valérie Oppelt, candidate La République En Marche, en ballottage favorable avec 39,78%, sera opposée à Carole Malard (France Insoumise), qualifiée avec 15,83%.

Le débat sera diffusé en direct depuis nos studios de Nantes, entre 8h10 et 8h30, ce mercredi matin. Valérie Oppelt et Carole Malard ont accepté l'invitation de France Bleu Loire Océan et débattront. L'échange sera animé par Bertrand Pidance, de la rédaction de France Bleu Loire Océan. Dans la deuxième circonscription de Loire-Atlantique, la seule circonscription 100% nantaise, où Valérie Oppelt, entrepreneuse de 43 ans, référente départementale d'En Marche, a obtenu 39,78% des suffrages exprimés.

Valérie Oppelt, candidate La République En Marche, dans la 2ème circonscription de Loire-Atlantique

La candidate de La République En Marche sera opposée au deuxième tour, dimanche 18 juin, à la candidate de la France Insoumise, Carole Malard, infirmière de 42 ans, qui a créé la surprise en s'adjugeant la deuxième place, avec 15,83% des voix, dans une circonscription qui était détenue depuis 1997 par la socialiste Marie-Françoise Clergeau.

Carole Malard, candidate France Insoumise dans la 2ème circonscription de Loire-Atlantique

Pour rappel, c'est le candidat LR Sébastien Pilard qui est arrivé troisième du premier tour (13,95%), devant Pascale Chiron (EELV), avec 10,18%, reléguant le socialiste Alain Robert, adjoint au maire de Nantes, en cinquième position (9,16%). La candidate FN Agnès Chrissement a obtenu 3,92%, et les 14 autres candidats moins de 1,5%. Dans cette circonscription 100% nantaise, comptant 90 bureaux, la participation a été supérieure à la moyenne nationale, à 56,77%.

Peu de consignes de vote des autres formations politiques

A ce jour, aucun des principaux partis n'a donné de consigne de vote pour ce second tour : le PS de Loire-Atlantique ne choisit pas entre les deux candidats et le candidat Alain Robert parle de "dilemme cruel" pour lui. Le candidat LR ne s'est pas encore prononcé, tout comme la candidate EELV. Seul le PCF de Loire-Atlantique, qui ne présentait pas de candidat dans cette circonscription, appelle à voter dimanche pour la candidate de la France Insoumise. Le Front National ne donne pas, non plus, de consigne à ses électeurs.