Nantes : une ancienne candidate aux municipales traite la maire de raciste

Le petit monde des réseaux sociaux s'enflamme depuis quelques heures à Nantes, il suffit de remonter le fil Twitter pour voir un nombre impressionnant de réactions après la publication d'un tweet de Nantes en commun. Ce mouvement dirigé par Margot Medkour avait conduit une liste aux élections municipales de 2020 sans toutefois se hisser au second tour. Mercredi soir, il a diffusé un montage photo sur lequel on voit Gérald Darmanin et Johanna Rolland surmonté de ce titre : "On a tous une belle maire un peu raciste?". Nantes en commun explique dans ce tweet que la maire de Nantes "se range derrière Darmanin en liant immigration et insécurité".

Mardi soir, dans un communiqué commun, le ministre de l'Intérieur et la maire de Nantes ont détaillé les mesures prises pour lutter contre l'insécurité à Nantes et il est mentionné à la fin du texte qu'un centre de rétention administrative (pour étrangers en attente d'expulsion du territoire) sera ouvert à Nantes.

L'annonce de la création d'un centre de rétention à Nantes est vivement critiquée par une partie de la gauche locale, notamment La France insoumise. Le député de Loire-Atlantique Andy Kerbrat dénonce "le parallèle odieux entre exilés et délinquance". Sa collègue écologiste, la députée Julie Laernoes, ancienne adjointe de Johanna Rolland, estime que "l'amalgame immigration délinquance n'est qu'un dupe de Darmanin" mais dans un autre tweet, elle se désolidarise totalement des mots employés par Nantes en commun.

Même chose pour le groupe des écologistes au conseil municipal (allié de la majorité), dans un premier communiqué il a mis sur le même rang Gérald Darmanin et Johanna Rolland, estimant que les mesures prises étaient "incompatibles avec les valeurs que nous défendons". Mais un peu plus tard, le groupe a condamné le message de Nantes en commun.

Ce jeudi après-midi, à l'occasion de la conférence de presse de présentation du prochain conseil métropolitain, Johanna Rolland est revenue sur cette polémique, elle a estimé que "Nantes mérite mieux que ce spectacle affligeant". Mercredi soir déjà, elle avait réagi son son compte Twitter en se disant "en colère" et "écoeurée".

Soutien de la droite et des macronistes

Sur son compte Twitter, le conseiller municipal Les Républicains Julien Bainvel exhorte la maire de Nantes à porter plainte pour diffamation. La sénatrice LR ,également conseillère municipale, Laurence Garnier lui apporte tout son soutien mais en lui faisant remarquer que ses "alliés politiques révèlent leur vrai visage" [NDLR : Margot Medkour n'est pas élue au conseil municipal mais elle l'a été un temps pour être candidate Nupes aux législatives de juin dernier].

Parmi les messages envoyés à Johanna Rolland, il y a celui du conseiller régional Renaissance Stéphane Gachet, celui du député macroniste Mounir Belhamiti qui envoie son soutien à la fois à la maire de Nantes et au ministre de l'Intérieur. Mardi soir, à l'issue de son entretien avec Gérard Darmanin, Johanna Rolland avait salué "le sens des responsabilités" de ce dernier .