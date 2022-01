Nantes va multiplier par deux le nombre de logements sociaux adaptés aux personnes âgées

Ce vendredi, le conseil municipal de Nantes a voté le doublement du nombre de "logements bleus", ces logements sociaux adaptés pour permettre aux plus de 65 ans de rester chez eux le plus longtemps possible. Il y en a actuellement un millier, l'objectif est de passer à 2.000 d'ici 2026 et que tous les bailleurs sociaux puissent en proposer.

En plus des aspects techniques, les locataires peuvent demander d'avoir une aide ménagère ou la livraison des repas à domicile, par exemple, et ils sont régulièrement contactés pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose. Ce suivi est assuré par le Clic, le centre local d'information et de coordination pour les retraités et les personnes âgées.

C'est un appartement que j'apprécie beaucoup

Parmi le millier de logements déjà existants, 900 appartiennent à Nantes métropole habitat, comme celui de Madeleine. "Je peux dire que c'est l'endroit qui me convient le mieux depuis que je suis aux Dervaillières", confie la dame de "presque 89 ans, dont 60 passés dans le quartier". Un petit T3 au quatrième étage, avec ascenseur bien sûr ! "C'est un appartement très clair, donc j'apprécie beaucoup", souligne la retraitée.

Elle apprécie aussi les volets roulants électriques, elle qui se battait avec ses volets dans son ancien logement. Les prises à mi-hauteur aussi, qui lui évite "de se faire mal en se baissant", les toilettes surélevées, "plus faciles pour se relever", et la douche, sans marche, avec deux petites portes battantes et une barre d'appui, "parce que c'est important de pouvoir se tenir".

La douche, facile d'accès. © Radio France - Marion Fersing

Le maintien à domicile, ça reste quand la meilleure solution

Autant d'aménagement qui doivent permettre à Madeleine de rester chez elle le plus longtemps possible. "Le maintien à domicile, ça reste quand même la meilleure solution. Pour garde un petit peu de responsabilité personnelle, continuer à diriger sa vie, avoir la liberté de rencontrer qui on veut, manger ce qu'on a envie. Il y a la notion, je crois, d'indépendance et de liberté qui est permise par le maintien à domicile. Ça facilite même l'allongement de la vie."

Une personne de plus de 65 ans dans un tiers des 25.000 logement de NMH

Le maintien à domicile des personnes âgées, c'est un enjeu qui est aussi pris très à cœur par Nantes métropole habitat. "Aujourd'hui, on estime qu'il y a un tiers de nos 25.000 logements dont au moins un des occupants a plus de 65 ans", explique Franck Albert, le directeur de la communication. "Et on sait que ça va augmenter avec le temps. "La logique, c'est donc de trouver des solutions en terme d'aménagements et de services pour pouvoir accompagner cette dynamique là". Nantes métropole habitat va donc adapter 500 logements bleus supplémentaires.

Au niveau des services, si on retourne avec Madeleine, ça peut-être d'avoir accès aux activités et aux services de l'Ehpad juste en face de son immeuble, comme le coiffeur ou la restauration. "En plus, ils ont un cuisinier formidable !" glisse-t-elle dans un sourire. Elle a donc hâte que le Covid-19 se calme pour avoir le droit d'y retourner.