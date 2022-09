Nathalie Appéré : "le budget énergétique de la ville de Rennes pourrait monter à 24 millions d'euros en 2023"

La maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole invitée de France Bleu Armorique ce vendredi 9 septembre. Nathalie Appéré venue expliquer combien la crise de l'énergie va peser sur les finances de la collectivité.

Entretien avec Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole.

France Bleu Armorique : Une réaction d'abord au décès d'Elisabeth II que l'on a appris hier soir

Nathalie Appéré : Je suis bien sûr en pensées avec nos amis britanniques qui pleurent aujourd'hui leur souveraine. Je crois qu'Elizabeth II était plus qu'une monarque. C'est une icône, une légende, un modèle qui aura forcé le respect et une part d'admiration, sans doute aussi un peu d'affection par le courage, l'abnégation, le sens du devoir qu'elle pouvait incarner.

FBA : On vous a invité Nathalie Appéré pour parler de la crise de l'énergie, de ces prix qui pèsent sur les budgets des collectivités en cette rentrée à 2022. Concrètement, comment ça se passe pour la ville de Rennes?

Nathalie Appéré : Depuis longtemps, nous sommes engagés dans des économies d'énergie et de la sobriété énergétique. Cela veut dire déjà mieux rénover les bâtiments, cela veut dire introduire des énergies renouvelables, du réseau de chaleur urbain. Et pour autant, nous sommes dans la perspective d'un hiver compliqué, avec cette crise énergétique mondiale qui a deux conséquences. D'abord, le risque de rupture d'énergie pour cet hiver, si nous consommons trop. Et puis des prix qui se sont complètement emballés.

FBA : Justement, les factures s'emballent pour la ville de Rennes?

Nathalie Appéré : Très concrètement, en 2020, on dépensait à peu près 5 millions dans le budget principal de la Ville pour le gaz et l'électricité. C'est passé à 12 millions en 2022, principalement sous l'effet des cours du gaz qui se sont envolés et alors que l'année n'est pas terminée. Surtout pour 2023 si nous consommons la même chose au regard de la valeur du Méga Water, l'Unité énergétique, c'est presque 24 millions d'euros, donc on sera passé de 5 à 24 millions d'euros en quelques exercices budgétaires. Je dois vous dire que 24 millions d'euros dans le budget de la ville de Rennes, ce n'est pas l'épaisseur du trait. C'est vraiment quelque chose de très significatif qui nous impacte et qui va effectivement nous obliger à un plan de sobriété énergétique drastique avec des mesures qu'on ne prendra pas de gaieté de cœur. Il y a des choses qu'on a déjà commencé à faire, à baisser les températures. On travaille aussi sur l'éclairage public avec les communes de la Métropole.

FBA : On a beaucoup parlé des piscines. Il y en a déjà une trentaine en France qui sont fermées parce qu'un opérateur privé a été obligé face à ses factures. Qu'en est-il des quatre piscines de Rennes?

Nathalie Appéré : En fait, on ne s'interdit rien. On est en train de regarder très précisément et on s'est donné jusqu'à la fin du mois de septembre, pour regarder toutes nos consommations. Combien ça nous coûte, combien de Méga Water, pour voir comment on peut concrètement réaliser des économies. C'est vrai qu'on parle beaucoup des piscines. Je vais vous donner un ordre de grandeur qui est assez éclairant. Nos quatre piscines municipales rennaises consomme autant que 85 écoles. Donc forcément, quand on regarde à quel endroit on est susceptible de faire des économies, les piscines arrivent en tête des équipements, car elles sont très énergivores. Et pour autant, on est très attachés aux piscines. S'il doit y avoir des fermetures, elles sont bien évidemment partielles et elles devront préserver notamment les créneaux scolaires. Et puis l'objectif surtout, ce sera de rouvrir le plus vite possible. C'est vraiment dans une situation de tension particulière. L'hiver va être très particulier au niveau national et européen sur le plan énergétique. Et peut être qu'on n'aura pas le choix. Je ne dis pas aujourd'hui de manière certaine qu'on va fermer des piscines.

FBA : Si on décide de fermer, quelle piscine se serait ? Bréquigny avec son bassin nordique ou plutôt d'autres?

Nathalie Appéré : Bréquigny est un complexe qui a un tel volume et tellement d'utilisateurs que sans doute ne sera-t-il pas le premier à être concerné par une fermeture. On a d'autres piscines plus énergivores. Je pense à Villejean précisément. On est en train de construire une nouvelle piscine parce que l'actuelle sur était sur le plan thermique une vraie passoire qui consommait beaucoup d'énergie. De la même manière, on a des travaux qui sont planifiés sur Saint-Georges aussi parce que c'est une piscine qui consomme beaucoup d'eau. Je ne dis pas que cet hiver, on devra fermer ces piscines. D'ores et déjà, on a commencé à abaisser d'un degré la température. Mais jusqu'à la fin septembre, on va tout regarder.

FBA : Concernant la patinoire de Rennes, qui est restée ouverte tout l'été alors qu'on a connu plusieurs épisodes de canicule. On pourrait envisager de la fermer?

Nathalie Appéré : Bien sûr. Là je vous parle de mesures de court terme s'agissant des piscines, autant si on veut aller vers plus de sobriété énergétique, il y a peut-être des mesures qui dureront et notamment essayer d'utiliser mieux les équipements en fonction des saisons. Avec une analogie rapide il y a plus grand monde qui aujourd'hui mange des fraises en plein mois de janvier. Eh bien, de la même manière, est-ce qu'il faut patiner sur la glace par 40 degrés au mois de juillet? Sans doute pas, et donc d'avoir des périodes de fermeture estivale pour la patinoire. Ça fait aussi partie des choses auxquelles nous réfléchissons.

FBA : Pour revenir sur ce budget, vous nous avez dit qu'il va certainement exploser pour 2023, cela veut dire qu'il y a des choses qui ne se feront pas à Rennes parce qu'il va falloir payer cette énergie?

Nathalie Appéré : D'une manière générale, 1 € dépensé doit être 1 € utile et on va miser sur ces économies d'énergie, cette sobriété énergétique. Mais ce n'est pas non plus le moment d'aller renoncer à des projets. Parce que si on veut consommer moins, on a précisément besoin d'isoler davantage, besoin d'investir. On a aussi touché du doigt le réchauffement climatique cet été, avec la canicule, les incendies, les îlots de chaleur urbains. Donc il faut continuer à transformer la ville, à végétaliser, avoir davantage de nature en ville. Tout ça, ce sont des investissements importants et précisément, c'est le moment de les réaliser. Parce que si on veut lutter contre les dérèglements climatiques, ce n'est pas dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, c'est maintenant. Donc il faut continuer à investir. Ça veut dire que il faudra trouver les équilibres entre des économies nécessaires de fonctionnement et puis par ailleurs, des investissements qui sont absolument indispensable.

FBA : Dernière question, nous sommes à 11 jours de l'inauguration de la ligne B du métro de Rennes (le 20 septembre 2022). Enfin? Impatiente?

Nathalie Appéré : Evidemment je suis très enthousiaste et il y a de la fierté que je partage avec tous ceux qui ont participé à ce projet hors norme. Les premières discussions c'était il y a 20 ans, le chantier a lui duré 8 ans. Cette ligne B ce sera une révolution dans la manière de nous déplacer à Rennes et à Rennes Métropole. Les déplacement seront facilités et moins polluants.