Nathalie Appéré, socialiste, de gauche, dans l'opposition, qui propose

Propreté, grands chantiers, place de la voiture, politique, logements, Nathalie Appéré s'est exprimée à mi-mandat pendant une vingtaine de minutes.

Élue Maire en mars 2014, Nathalie Appéré revient pendant vingt minutes sur ses trois premières années à la tête de Rennes.

La chasse à la voiture n'a aucun sens

Accusée par certains de déclarer la guerre aux voitures, Nathalie Appéré répond être préoccupée par la lutte contre les pollutions. Son objectif est de fluidifier les déplacements avec "un réseau de transports en commun (bus, métro, TER) performant", en prônant le covoiturage aux heures de pointe et l'usage du vélo. Ainsi, en deux ans, Rennes a connu une "augmentation de 35% des déplacements en vélo sur la ville". C'est "affaire de politique publique", dit Nathalie Appéré, c'est "aussi affaire de changements de comportements individuels".

Le tunnelier #Elaine est arrivé hier soir à la station #GrosChêne. La ligne b du métro redessine #Rennes et ses quartiers. pic.twitter.com/MwPwb3RVxI — Nathalie Appéré (@nathalieappere) October 3, 2017

Rennes, une ville en chantier(s)

Le nouveau quartier Gare / EuroRennes, la ligne B du métro, le Couvent des Jacobins, bientôt la refonte complète du CHU sur le site de Pontchaillou (achèvement en 2026), Rennes est un vaste chantier à ciel ouvert. "On est dans une phase d'accélération, où beaucoup de grands chantiers arrivent à maturité". La mise en service de la LGV a "profondément transformer l'accessibilité de Rennes".

Pour le programme de rénovation urbaine à Rennes, l'essentiel des 500M€ de financement provient des offices HLM, il faut être très vigilant pic.twitter.com/EsdD9bgZX0 — Nathalie Appéré (@nathalieappere) September 20, 2017

Rennes, un exemple pour inspirer une autre politique du logement

Logement ou baisse des contrats aidés, Nathalie Appéré (par ailleurs Présidente de l'Agence Nationale de l'Habitat) se dit "extrêmement inquiète" des choix gouvernementaux, qui sont "essentiellement guidés par des considérations budgétaires et économiques". Pour le logement, la baisse des APL et des loyers, entraîne une baisse "des fonds propres" et "des capacités à investir" et à rénover des bailleurs sociaux. "Un autre chemin est possible en matière de politique du logement". Rennes "pourrait inspirer une (autre) politique nationale".

N. Appéré : Le PS a besoin de se refonder totalement © Radio France - Parti Socialiste 35

Socialiste, de gauche, dans l'opposition

"Je suis en désaccord avec un certain nombre d'orientations" du gouvernement, dit Nathalie Appéré, qui se situe "dans l'opposition qui propose". "Je suis socialiste", de gauche, "viscéralement attachée à la question de l'égalité, de la justice sociale", dans un "parti qui a besoin de se refonder totalement", "après la plus lourde défaite" de l'histoire électorale du PS. Le "libéralisme", et la "pratique verticale du pouvoir" d'Emmanuel Macron "ne me convient pas".