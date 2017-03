Nathalie Arthaud, candidate Lutte Ouvrière à la présidentielle, en meeting à Reims

La campagne présidentielle de Nathalie Arthaud passait par Reims mercredi soir. La candidate du parti Lutte Ouvrière a tenu un meeting au centre des congrès, devant environ 150 personnes, avec ce slogan: "Faire entendre le camp des travailleurs".

Les drapeaux rouges du parti Lutte Ouvrière flottent dans une des salles du centre des congrès de Reims. Environ 150 personnes sont installées pour écouter Nathalie Arthaud. "Le Conseil constitutionnel a enregistré 623 parrainages d'élus pour ma candidature. Je suis donc bel et bien candidate à la présidentielle", voilà comment elle commence son discours. S'en suit, quelques mots sur la presse : "Je serai toujours une "petite" candidate à leur yeux. Dans cette campagne c'est comme dans un festival, il y a le "in" et le "off". C'est comme ça, d'après le CSA c'est le principe de l'équité". Puis elle passe en revue chacun de ses adversaires dans la course à la présidentielle.

"Je ne suis pas candidate pour être présidente de la République"

Nathalie Arthaud n’a pas vraiment besoin de convaincre. La plupart de ceux qui viennent la voir, comme Chantal, savent pourquoi ils voteront pour elle : "Faut faire entendre le camp des travailleurs, dans une société où l'on oublie que ceux qui éduquent les enfants, soignent les malades, fabriquent ce qu'on consomme, nous transportent... ce sont les travailleurs!".

Nathalie Arthaud se présente comme la seule et unique candidate communiste à la Présidentielle : "Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système basé sur le Capitalisme, nous voulons le renverser et nous sommes convaincus que les travailleurs peuvent le faire, à condition qu'ils en soient conscients et qu'ils se battent pour leurs intérêts. J'appelle donc les chômeurs, les travailleurs, les employés, les ouvriers, à mettre en avant leurs intérêts contre les licenciements, contre l'augmentation du temps de travail, contre les bas salaires. Je les appelle à un vote de conscience et de combativité ouvrière".

Pas un salaire et une pension de retraite à moins de 1800 euros, interdiction des licenciements et des plans de suppressions d'emplois, répartition du travail entre tous sans diminution de salaire, contrôle des travailleurs sur les entreprises... voilà pour les mesures phares du programme de la candidate Lutte Ouvrière.

Nathalie Arthaud en meeting à Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Une campagne inédite, à rebondissements

Les affaires, les alliances, qui jalonnent la campagne présidentielle depuis plusieurs semaines, Nathalie Arthaud reconnaît que ça l'aide à mener campagne : "C'est plus simple de faire comprendre que tous les autres candidats ne représentent pas les intérêts des travailleurs. On le voit, ils ont les moeurs de la bourgeoisie", martèle-t-elle. Pour elle, la mise en examen de François Fillon reflète "la décrépitude d'un système à bout de souffle. La crise économique a discrédité ceux qui gouvernent depuis des décennies. Le grand capital imposera sa politique et trouvera le prochain Président à ses pieds".

Si Nathalie Arthaud a bien conscience que son électorat, celui des travailleurs, se tourne de plus en plus vers l'abstentionnisme ou le Front National, elle n'oublie pas d'égratigner chacun des candidats un à un. Voici ce qu'elle dit d'eux: