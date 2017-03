Nathalie Arthaud en meeting à Limoges : "les autres candidats orientent toute leur politique vers le capital !"

La porte-parole de Lutte Ouvrière tient une réunion publique à Limoges ce vendredi soir. Elle défend plus que jamais le camp des travailleurs contre celui du capital et estime que les ouvriers qui votent Front National se trompent. Nathalie Arthaud était l'invitée de 8h20 sur France Bleu Limousin.

Nathalie Arthaud a répondu aux questions de France Bleu Limousin ce vendredi matin à 8h20, avant un meeting à Limoges, salle du Mas Jambost, à 19h. Elle est désormais officiellement candidate à la présidentielle puisqu'elle a obtenu ses 500 parrainages. "Heureusement, nous pouvons compter sur les maires pour défendre le pluralisme", apprécie la porte-parole de Lutte Ouvrière, "ils reconnaissent un mouvement qui n'a jamais varié, et qui défendra une fois de plus le camp des travailleuses et des travailleurs".

"Marine le Pen ne dénonce pas les licencieurs !

Et ce camp, peu de candidats le représentent selon Nathalie Arthaud : "regardez Fillon, Macron, Le Pen : toute leur politique est orientée vers le capital. Nous, nous disons aux travailleurs qu'il n'y a pas de raison de subir". Pourtant, l'électorat ouvrier se tourne de plus en plus vers le Front National. "Ils se trompent" soupire la candidate de LO, "beaucoup sont désorientés, à force de voir les hommes politiques trahir leurs engagements, mais Marine Le Pen, est-ce qu'elle dénonce les licencieurs, les exploiteurs ? Non, elle dénonce les immigrés, qui font souvent les métiers les plus durs. Donc en réalité elle prône la guerre entre les pauvres, et elle ne représente pas du tout les travailleurs !".

"Une campagne pour les grands, et une pour les petits...

Mais la candidate des travailleurs a obtenu moins de 1% des voix en 2012. Est-celle entendue par ceux qu'elle dit défendre ? "Je suis audible, mais moins relayée par les médias", répond Nathalie Arthaud, "il y a une campagne pour les grands candidats, et une autre pour les petits. Mais quand nous proposons d'interdire les licenciements, c'est entendu : les gens voient que les actionnaires des grandes entreprises sont bien servis, y compris en Limousin, chez Legrand par exemple, alors que les salaires ne progressent pas". Et la candidate de préciser qu'elle n'attend pas seulement des voix, mais que les travailleurs se mobilisent.