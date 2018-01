Outre les 1.800 nouvelles places payantes à Metz depuis le 1er août 2017, l'amende est passée depuis le 1er janvier 2018 à 30 euros (au lieu de 17) et un forfait post-stationnement est mis en place: un tarif exponentiel au delà d'une certaine durée réglementaire de stationnement (Exemple en zone A: 2 euros pour 1h06 et 12 euros supplémentaires dès 15 min de plus).

Penser à des forfaits, comme pour les résidents

Invitée de France Bleu Lorraine ce lundi matin, la conseillère municipale d'opposition (droite et centre) Nathalie Colin-Oesterlé estime que ces nouvelles mesures de stationnement sont "dangereuses" pour l'attractivité de la ville de Metz. "On supprime des places gratuites, on rend les choses compliquées pour se garer, devant chez soi, aux Arênes de Metz, qui ont perdu 15% de fréquentation. Cette politique fait fuir les gens qui désertent le centre-ville. Et à part les parkings relais, qui sont compliqués quand vous avez vos enfants à déposer, à rechercher, rien n'est proposé pour ceux qui viennent travailler à Metz. Comment peuvent-ils se garer pour la journée? Les tarifs sont exorbitants. Il faudrait penser à des forfaits, comme pour les résidents."